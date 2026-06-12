台積電率7供應鏈廠商進駐屏科 周春米：讓屏東孩子返鄉工作

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導



屏東科學園區半導體供應鏈專區今（6/12）舉行聯合動土典禮，該專區由台積電及7家廠務供應鏈廠商進駐。屏東縣長周春米表示，她的責任就是提升城市競爭力、帶動產業升級，讓屏東的孩子可以返鄉工作、留在家鄉工作，歡迎更多高科技產業落腳屏東。







屏東科學園區設有半導體供應鏈專區，由台積電領銜規劃，佔地28公頃。除了台積電外，進駐的廠商還有華懋科技、捨得企業、安葆國際實業、和淞科技、兆聯實業、台灣矽科宏晟科技、帆宣系統科技。

廣告 廣告







屏東縣政府表示，台積電進駐後將興建多元服務中心，設置驗證實驗室及培訓中心，並引進機電、氣體化學品、水處理、自動化等廠務供應鏈廠商，打造台灣第一個以「建設晶圓廠房及設施」為核心的產業聚落。不僅能強化台灣建廠供應鏈的體質，更將建構一個更具韌性、反應更靈活的在地體系。







周春米致詞時表示，國科會、屏東縣政府與台積電共同宣示台積電供應鏈專區進駐啟動，從去年5月到今年6月，短短1年就舉行聯合動土典禮，化承諾為行動，希望產業升級後讓城市更有競爭力，孩子也能留在家鄉、返鄉工作。







國科會南科管理局表示，預估屏東科學園區可創造5400個就業機會，每年產值360億元，將持續推動園區招商，加速廠商落地屏東。





更多太報報導





又是罷工！三星、SK海力士慘被帶衰 建廠工程突喊停





出席屏科半導體專區動土 魏哲家幽默喊：以後不用再講「缺土地水電」





屏科半導體供應鏈專區動土 賴清德信心喊話：水電、土地、人才都能滿足需求

