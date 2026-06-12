台積電率7供應鏈廠商進駐屏科 周春米：讓屏東孩子返鄉工作
屏東科學園區半導體供應鏈專區今（6/12）舉行聯合動土典禮，該專區由台積電及7家廠務供應鏈廠商進駐。屏東縣長周春米表示，她的責任就是提升城市競爭力、帶動產業升級，讓屏東的孩子可以返鄉工作、留在家鄉工作，歡迎更多高科技產業落腳屏東。
\n
\n屏東科學園區設有半導體供應鏈專區，由台積電領銜規劃，佔地28公頃。除了台積電外，進駐的廠商還有華懋科技、捨得企業、安葆國際實業、和淞科技、兆聯實業、台灣矽科宏晟科技、帆宣系統科技。
\n
\n屏東縣政府表示，台積電進駐後將興建多元服務中心，設置驗證實驗室及培訓中心，並引進機電、氣體化學品、水處理、自動化等廠務供應鏈廠商，打造台灣第一個以「建設晶圓廠房及設施」為核心的產業聚落。不僅能強化台灣建廠供應鏈的體質，更將建構一個更具韌性、反應更靈活的在地體系。
\n
\n周春米致詞時表示，國科會、屏東縣政府與台積電共同宣示台積電供應鏈專區進駐啟動，從去年5月到今年6月，短短1年就舉行聯合動土典禮，化承諾為行動，希望產業升級後讓城市更有競爭力，孩子也能留在家鄉、返鄉工作。
\n
\n國科會南科管理局表示，預估屏東科學園區可創造5400個就業機會，每年產值360億元，將持續推動園區招商，加速廠商落地屏東。
\n
更多太報報導\n
\n又是罷工！三星、SK海力士慘被帶衰 建廠工程突喊停\n
\n出席屏科半導體專區動土 魏哲家幽默喊：以後不用再講「缺土地水電」\n
\n屏科半導體供應鏈專區動土 賴清德信心喊話：水電、土地、人才都能滿足需求\n
其他人也在看
中國砸46億大亂鬥！ 日本龍頭已倒地 謝金河：台廠考驗將至
財經專家謝金河指出，AI軍備競賽雖引爆高階玻纖布超級行情，但領頭羊日東紡織股價驟然腰斬，揭示中國巨石與菲利華大舉擴產殺價，高階市場版圖巨變，台灣玻纖布廠考驗恐將至。
《吃桌》外景爆衝突！陳隨意突失控怒吼「遭強行拉開」 關鍵導火線曝
三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》正式開桌，首播後不僅收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。節目帶領觀眾跟著隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及千千組成的「辦桌台灣隊」，挑戰將台灣辦桌文化搬上國際舞台，不少觀眾直呼：「終於看到真正介紹台灣文化的實境節目！」，而陳隨意受訪也透露藍正龍私下真面目。蔡維歆
大解渴！曾文水庫「8天猛灌1.23億噸」最新蓄水量破億
即時中心／陳奕劭報導受到滯留鋒、低氣壓、西南風影響，台灣天氣多雨，國內規模最大的曾文水庫集水區近日也持續補水。經濟部水利署南區水資源分署統計指出，截至今（13）日上午6點，國內規模最大的曾文水庫集水區有效蓄水量突破1億立方米，有效蓄水容量22.98%。而供應民生用水的南化水庫也受助攻，有效蓄水容量來到63.32%。
新北、基隆大雨特報！梅雨未結束 午後慎防強對流、雷擊
梅雨滯留鋒面影響，中央氣象署今天清晨發布新北、基隆大雨特報，基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。氣象專家吳德榮指出，今天滯留鋒在北部海面，各地略好轉、氣溫升。受西南季風的影響，午後仍有強對流發生的機率，需注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。
傅子純搶救過程曝光！恐非單純急性血癌 大量溶血、腫瘤侵犯恐造成血癌假象
本土劇演員傅子純驚傳昨日（6/7）病逝於淡水馬偕醫院，年僅46歲。據了解，傅子純到院前已失去呼吸心跳，雖一度搶救成功，但轉到加護病房後仍宣告不治。外傳病因疑似為急性血癌，不過醫師認為，不能排除其他疾病
曾和傅子純結拜！王瞳獻唱〈城裡的月光〉哽咽哭了...「崩潰畫面」曝光
男星傅子純7日因急性血癌驟逝，享年46歲，噩耗震驚演藝圈。王瞳日前和霸氣樂團登台演出，在郵輪上演唱〈城裡的月光〉獻給傅子純，感性說道：「我相信人生的道路上，月有陰晴圓缺、人有悲歡離合，一些無常就是日常，但我們可以用一顆勇敢的心坦然接受」，不過她唱到一半情緒潰堤，一度哭到唱不下去，讓全場陷入一陣鼻酸。宋亭誼報導
訪美吃癟怨民進黨搞的！「1關鍵」粉專酸爆鄭麗文：賴能指揮老美？
國民黨主席鄭麗文訪美行程受阻，原訂與美國官員的會面遭無預警取消。鄭麗文憤怒指控是民進黨在美國國會造謠，才導致其吃閉門羹。然而媒體揭露，美方取消行程主因疑為不滿其近期對台軍售的爭議言論。對此，臉書粉專「打馬悍將」發文狠酸，質疑賴清德難道已強大到能指揮美國？網友也紛紛湧入留言嘲諷鄭麗文「丟臉丟到國外」。此事件引發各界高度關注，也讓台美關係的互動與外交立場再度成為熱門討論話題。
5月營收年增253%！「這半導體通路黑馬」挾記憶體題材法人看旺今年賺1股本 噴出4天登強勢股王
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（12）日台股加權指數收盤44,169.04點，漲1019.58點，漲幅2.36%，觀察昨日表現強勢個股，半導體通路大廠至上（8112）先前...
屏東科學園區半導體供應鏈專區動土 台積電領軍7家廠商進駐
記者毛莉／屏東報導 台積電領軍七家供應鏈廠商，十二日在屏東科學園區舉行聯合動土，宣告…
資料中心+智慧電網需求飆！「電源大廠」5月營收達29億創同期新高 昨股價一度收復60元關卡
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導金仁寶集團旗下電源供應大廠康舒（6282）近期公布新一期營收，其中5月份合併營收為29.4億，月減6.73%、年增26.19%，創下同...
台股盤前／SpaceX上市狂飆19%！台積電期貨盤後上漲15元 台股續攻有戲
美伊和平協議傳出突破進展，加上SpaceX以史上最大IPO之姿掛牌首日飆漲逾19%，帶動美股四大指數全面收高，費城半導體指數上漲1.52%。在美股利多激勵下，台指期夜盤勁揚487點，台積電期貨盤後上漲15元，市場風險偏好快速回升，台股下週一（15）日有機會延續前一日強彈千點的反攻氣勢。
人類第一位兆元富翁誕生！馬斯克富可敵國 1人身家竟是1億人口越南GDP的兩倍
如果你把伊隆‧馬斯克一個人自成一個經濟體，他竟比全球逾150個國家還有錢。隨著SpaceX完成史上最大IPO，股價衝上164美元（截至截稿前）、市值直逼2兆美元，馬斯克的個人財富也正式突破1兆美元大關，成為人類史上首位「兆元富翁」（Trillionaire）。他的財富不只超越全球前幾大富豪總和，甚至已經超過台灣（約8844億美元）、北歐最大經濟體瑞典（約6040 億美元）的全年經濟產出。
台股震盪又有韭菜翻車 上市櫃這3檔爆違約交割7034萬！
台股本周行情劇烈震盪，指數連日上沖下洗猶如搭乘雲霄飛車，不僅讓投資人心臟大顆，也引爆違約交割案件。證交所與櫃買中心昨（12）日共同揭露，共有7家券商通報欣興（3037）、新日興（3376）及旺矽（6223）等3檔個股發生違約交割，合計違約金額高達7034.4萬元。其中以新日興違約交割金額3051.3萬元最高，顯示在市場劇烈波動下，部分投資人資金調度已出現壓力。
歐子喬全額獎學金赴美讀高中 媽媽發聲感謝：有機會能為國家效勞
記者陳立勳／台北報導新明國中15歲台灣與南非混血好手歐子喬今年畢業，選擇前往美國就讀高中，引起不少討論，將選擇前往美國就...
今午後防強降雨！專家揭「這天」前後出梅 端午節連假天氣出爐
鋒面影響，中央氣象署發布2縣市大雨特報。今（13）日基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。另外，由於西南風增強，氣象署發布陸上強風特報，提醒14日晨至晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。
華為加速全球AI布局！擬將昇騰晶片推向拉美市場
據《南華早報》報導，華為雲拉美總裁陳亮本週在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行的里約網路峰會（Rio Web Summit）發表演說後，接受《南華早報》獨家專訪時證實了這項消息。陳亮表示，目前尚無法提供具體時間表，並形容華為最新一代晶片昇騰950系列目前在中國國內仍處於...
跌停剩4.04元投資人哭崩！1大廠確定6/23將下市 還有7名千張大戶
投資人注意！正崴集團子公司、台灣綠能大廠森崴能源（6806）因今年第一季財報淨損逾18億元、淨值轉負數，將於6月23日下市。不過最新數據顯示，還有3.4萬名股東，其中有7名手握千張股票的大戶，恐受到衝擊，股票恐淪壁紙。
中職》台灣旅外選手36人是韓國數倍 洪一中：你真的很好再出去
日本、韓國高校畢業潛力股絕大多數從本國職棒起步，成熟後經由競標制度拿大聯盟合約，台灣近年來愈來愈多高中畢業選手旅外起步，但真正升上大聯盟的選手屈指可數，台鋼雄鷹總教練洪一中認為，「棒球人來講，我是覺得，你真的很好再出去，老實講不用急，很多高中囝仔心智還沒成熟，送出去未必是好事。」
中職／台新新光獅傳加盟！彭政閔喊樂觀其成 點新竹、屏東是潛在主場
中華職棒目前維持6隊規模，隨著近年整體環境持續成長，外界也關心未來是否有機會再增加新球隊。對此，中信兄弟二軍總教練彭政閔表示樂觀其成，認為只要有企業願意投入資源，增加球隊對整體環境是加分的。
岡山本洲工業區廢棄物處理廠火警 環保局依法重罰並勒令停工
[Newtalk新聞] 高雄市政府環保局AI雲端監控系統12日19時01分發現岡山本洲工業區冒出大量黑煙，立即派員前往稽查。經查為本工五路的「綠O實業股份有限公司」倉庫區發生火警，消防局出動38車86人前往搶救，現場堆置重油及大量二手太空袋，疑因管理不當引發燃燒，產生大量明顯粒狀污染物，已違反《空氣污染防制法》第32條規定，除依法裁處最高罰鍰500萬元外並勒令停工。 環保局表示，火警發生後立即啟動派遣空位小組進行空氣品質監測，現場量測結果顯示，五用偵測器數值未檢出(N.D.)、FID為4.9ppm、總懸浮微粒(TSP)為0.106mg/m³。環保局指出，截至晚間20時30分，現場風向以西南風為主，消防單位已進駐搶救，持續控制火勢中，預估空氣品質可能受影響區域包含岡山區、路竹區及阿蓮區，提醒周邊民眾如聞異味應適時關閉門窗，減少外出，必要時配戴口罩，以降低暴露風險。 環保局強調，廢棄物處理及回收場所堆置大量可燃物，業者應落實防火管理及自主巡檢措施，避免因管理疏失引發火警及空氣污染事件。對於造成空氣污染之違規行為，環保局將依法從嚴查處，絕不寬貸。民眾如發現黑煙、異味或其他污染情事，可撥打19