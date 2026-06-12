台積電率7半導體供應鏈廠商進駐屏科專區 (圖)

台股本周行情劇烈震盪，指數連日上沖下洗猶如搭乘雲霄飛車，不僅讓投資人心臟大顆，也引爆違約交割案件。證交所與櫃買中心昨（12）日共同揭露，共有7家券商通報欣興（3037）、新日興（3376）及旺矽（6223）等3檔個股發生違約交割，合計違約金額高達7034.4萬元。其中以新日興違約交割金額3051.3萬元最高，顯示在市場劇烈波動下，部分投資人資金調度已出現壓力。

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