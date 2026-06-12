台積電率7半導體供應鏈廠商進駐屏科專區 (圖)
屏東科學園區設置半導體供應鏈專區，由台積電統籌整體規劃，占地約28公頃。台積電董事長魏哲家（後右6）12日率7家廠商代表出席聯合動土典禮。後中為總統賴清德。
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中央社記者李卉婷攝 115年6月12日
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