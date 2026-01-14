台積電產能大逃離？學者：台灣經濟三大引擎全面受衝擊

根據外媒報導，台美關稅結果為15%，交換條件是台積電投資美國再加碼5座半導體廠。台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真示警，這不僅是技術轉移，也意味全球半導體最精銳產能大規模往美國移動，對台積電及全球半導體版圖將帶來長期影響，且台積電營運模式將由現在「台灣單一核心」轉向「台灣、美國雙核心」架構。

根據《中國時報》報導，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真表示，若亞利桑那州要容納台積電興建5至8座晶圓廠，當地在電力供應、水資源回收體系及工程師人才招募，都會面臨諸多挑戰。她指出，台積電加碼亞利桑那州的半導體設施投資，除尖端晶圓廠、先進封裝廠外，可能形成涵蓋核心產能、支援體系的半導體園區型複合體系，產能擴充、垂直整合同步進行。

劉佩真進一步推估，若台積電赴美再蓋5座晶圓廠，海外先進製程月產能將超過15萬片，足以支撐美國本土多數人工智慧與高效能運算需求，並能因應美國輝達、超微等美系客戶在地生產、在地封裝的強烈需求。2025年4月，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾參訪位於亞利桑那州的台積電晶圓廠，該廠是美國歷史上最大的單筆外國直接投資。

現在美國廠尚未量產，我國出口暢旺、去年撐起全年經濟成長率逾7%的榮景，但隨著半導體供應鏈赴美，後續影響將逐一浮現，因為經濟成長動能的投資、出口、消費三大引擎，都將陸續受到衝擊。

關於製造成本，台積電創辦人張忠謀曾表示，美國製造的成本高出台灣50%，當時主要考量缺乏供應鏈聚落。前董事長劉德音也曾表示，美國建廠成本至少是台灣的4至5倍，其中還有缺工、通膨以及法規許可的時間成本。

毛利率部分，台積電財務長黃仁昭曾估算，美國、日本廠在投產初期將稀釋台積電整體毛利率約2至3個百分點，去年在海外廠計畫更明確後則補充，未來5年海外廠產能占比提升後，稀釋程度將擴大到3至4個百分點。近期市場分析，若只計算台積電台灣廠區的毛利率，可能高達60至62%，其中包括成熟、先進製程以及先進封裝，研調機構則分析，美國廠在初期的毛利率只有8%左右，其中除了折舊，營運成本也是重點。

半導體專家指出，若以概略數字計算，同樣產品的產量，在美國生產的成本是台灣的2.4倍，而設備折舊的成本約是台灣的4倍，至於人力以及物料的成本則是台灣的2倍，若在美國後續新增5座晶圓廠，長期毛利率目標要保53%確有難度。

台美關稅談判新進度？ 賴清德曝：不久未來會有結果出來