台積電產能瓶頸不在電？魏哲家爆料雲端大廠早布局：現在缺的是「它」

​全球AI基礎建設浪潮席捲，資料中心對電力的高度需求引發市場關注。台積電（2330）董事長魏哲家在今（15）日法說會被問及電力供應是否會限制AI發展時，給出了一個令人意外的答案。魏哲家坦言，他確實對電力供應感到壓力，因為「足夠的電力才能不受限制地擴充產能」；但他隨即話鋒一轉，幽默地表示：「對他們（客戶）而言，台積電的『矽（晶圓供應）』才是真正的瓶頸。」

然而，對於全球雲端服務供應商（CSP）的布局，魏哲家的觀察極為深刻。他透露，這些雲端大廠非常聰明，早在5、6年前就已經提前規劃好電力資源，包括核能、渦輪機及冷卻系統等基建配套。

魏哲家進一步爆料，「今天客戶給我的訊息是：對他們而言，台積電的『矽（晶圓供應）』才是真正的瓶頸。」客戶甚至要求台積電不要過度擔心其他因素，首要任務是解決矽晶圓的供需差距。

魏哲家表示，雖然電力是基礎設施中重要的一環，但就目前AI基礎建設的推進而言，台積電的先進製程產能才是滿足客戶多樣化需求的關鍵。他強調，目前台積電正專注於解決矽晶圓生產能力的瓶頸，確保未來幾年AI大趨勢下，能提供最穩定且高效能的算力支持。

