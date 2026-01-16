台積電產能移美四成？ 經長：台灣仍占八成

台積電晶片。(台積電)

美國商務部長盧特尼克日前受訪指出，在美國前總統川普任內，目標是將台灣整體半導體供應鏈產能的40%轉移至美國，引發外界關注。





對此，經濟部長龔明鑫今表示，「說實在，我也不曉得他怎麼算」，並強調依經濟部評估，台灣在先進製程的主導地位並未動搖。





龔明鑫指出，以五奈米以下先進製程為例，經濟部推估到2030年，台灣與美國的生產比重約為85%對15%；進一步到2036年，台灣仍占80%、美國約20%，顯示台灣仍是全球先進製程的主要生產基地。

他補充，美國除台灣業者投資外，還有本土英特爾，以及三星、海力士、美光等國際大廠可能投入相關產能，美方所稱的40%比例，可能將這些投資一併納入計算，但實際如何估算，台灣方面並不清楚。





至於台美關稅談判是否納入中國可能對台動武的風險考量，龔明鑫表示，談判結果有助於強化台美乃至全球半導體供應鏈的整體韌性。





他強調，台灣在高階半導體製造上具備全球最高效率，生產重心仍將留在台灣，但在全球市場需求，特別是AI應用快速成長的背景下，進行適度的國際布局屬於正常發展，也有助於產業長期競爭力。