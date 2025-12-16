台積電產能隱憂／熊本廠驚爆虧損 台積電緊急調整全球產能救火

以有餘補不足，魏哲家啟動台積電全球產能調整。

因為AI需求超火熱，全年業績上看3.7兆元的台積電，近期傳出日本熊本廠（JASM）產能利用率低迷、虧損無法止血的消息。本刊調查，身為掌舵者的台積電董事長魏哲家，要求內部規劃全球產能大調整，熊本二廠將從原本計劃的六奈米，直攻生產二奈米，同時台積電也淡出成熟製程，全面空出舊廠升級至先進製程。「目前AI獨強，台積電想擴產卻地不夠用，CC（魏哲家）決定對全球產能進行大調整，打造最佳戰力。」知情人士透露。

上週一（8日），美國總統川普宣布，在符合其國家安全條件下，允許全球AI晶片龍頭輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片，其中「25%的金額將支付給美國，相同原則也將適用於超微、英特爾等美國企業。」消息一出，立刻激勵輝達股價，就連台積電ADR也跟著大漲。

廣告 廣告

AI訂單超火熱，不僅輝達創辦人黃仁勳親自來台找台積電董事長魏哲家追產能，包括超微、谷歌、博通等AI晶片挑戰者，也頻頻擴大對台積電下單。不過近來卻有件大事，讓魏哲家頭疼，就是原本各界看好最快虧轉盈的日本熊本廠（JASM），竟持續虧損，讓台積電不得不趕緊動起來，全面調整全球產能因應。

本刊調查，中國成熟製程崛起，已衝擊台積電成熟製程的產能利用率，就連在台灣的先進六奈米製程也傳出產能利用率下滑至6、7成。加上日本大車廠遭到中國電動車低價傾銷影響，車用晶片訂單需求走緩，立刻衝擊熊本一廠的28奈米的產能利用率，JASM爆出虧損持續失血。「日系車用客戶訂單縮手，產能利用率拉不起來，熊本一廠無法轉盈，已讓高層有所警覺。」知情人士透露。

更嚴重的是，台積電10月24日才和熊本官方簽署熊本二廠設廠協議，並且開始動工，依協議將新建一座六奈米新廠。「目前台積電在台灣六奈米產能利用率已不滿7成，熊本一廠的28奈米製程也因車用晶片需求疲弱、大量產能閒置，熊本二廠如果再興建一座六奈米廠，只是會讓JASM虧更慘而已。」半導體業界人士搖著頭說。

AI需求獨強，讓台積電業績衝天，業界樂觀認為全年營收上看3.7兆元。沒想到，台積電成熟製程利用率持續下滑，加上熊本廠失血嚴重，讓魏哲家率領的台積電團隊動了起來。「CC（魏哲家）要求盤點全球產能，計畫『以有餘補不足』全面調整產能配置，第一刀就是揮向10月底才剛動土的熊本二廠。」知情人士說。

據知情人士對本刊透露，今年11月24日，日本熊本知事木村敬來台拜訪招商時，台積電內部就已決定放棄六奈米的興建計劃，將改為生產自駕車以及AI高階應用晶片。上週有日本媒體報導，熊本二廠暫停搬入設備作業，原本六奈米的生產線規劃升級為4奈米。日本經濟產業省官員也對外表示，「台積電正在考慮重新審視設計，以優化建築結構和布局。」

據本刊調查，台積電在內部已作出分析報告給魏哲家裁奪，日本熊本二廠極可能跳過4奈米，直攻2奈米製程。「因為，熊本二廠接下來就不是以日系車用客戶為主，而是轉向提供包括輝達、超微等AI晶片大客戶。」內部人士透露。

一位半導體業人士也對本刊分析，台積電四奈米早在2023年就進入量產，熊本二廠如果選擇四奈米，到兩（2027）年後正式投產時，就會面臨輝達等AI客戶大量轉移到二奈米的窘境。「過去台積電也曾發生，2020年量產的六奈米，因為後來五奈米的更新製程，客戶紛紛轉向，導致利六奈米量產第三年就爆發利用率跌破5成的慘況，可見，熊本二廠改四奈米的風險很高。」

更多鏡週刊報導

台積電產能隱憂1／熊本二廠動土2個月傳停工超敏感 台積電三緘其口有苦衷

台積電產能隱憂2／南京廠未獲美授權恐受衝擊 魏哲家尋解方超燒腦