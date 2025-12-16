台積電產能隱憂2／南京廠未獲美授權恐受衝擊 魏哲家尋解方超燒腦

南京廠未獲美國授權，明年繼續營運恐受衝擊。（台積電提供）

距離最後期限只剩兩個禮拜！台積電南京廠遭美國撤銷VEU，年底到期後，將無法從美國進口半導體設備和材料，明年要繼續正常營運不受影響，困難度大增，為此，台積電董事長魏哲家正尋求解方，讓南京廠可以不受影響，但是，截至目前為止，南京廠要如何化解VEU到期的問題，仍沒有答案。

本刊調查，台積電在中國的南京廠正面對美國撤銷VEU（驗證最終用途）授權的問題。因為美國政府早在今年9月分就已通知台積電，將在年底撤銷南京廠的VEU豁免，此舉可能導致南京廠營運受影響。「VEU的期限年底將至，目前美國官方態度仍未見改變，南京廠要如何走下去，公司內部也無所適從。」知情人士說。

翻開台積電財報，南京廠目前是中國、日本和美國等海外投資當中，獲利成績最耀眼的項目，光是今年上半年，南京廠獲利就高達一四四億元。正因南京廠享有對岸官方的補貼，也引發中國同業抨擊，「根本是拿南京廠的獲利來補熊本廠的虧損，甚至是拿中國補貼打擊本土晶圓廠—中芯國際。」中國業者批評。

一位半導體資深人士對本刊分析，台積電想讓南京廠繼續營運，並非不可能，只要把機器設備、零件和材料，都試著採用副廠的方式。「用副廠可能會影響晶片良率，和客戶的信賴度，但台積電也可趁機在中國執行『去美化』策略，進而培養新的一批供應商，降低過度依賴美國的問題。」該人士說。「但台積電也得小心，『去美化』恐會引發美方反彈，培養出的新供應鏈也可能被中國業者拉走。CC要如何權衡南京廠繼續營運的利弊得失，相當考驗他的智慧。」

另一方面，由於日本政府與豐田、索尼、NTT等日本八大企業財團，在北海道共同投資的晶圓廠Rapidus也是採用二奈米，量產時間與台積電熊本二廠相當接近，「屆時恐怕會出現兩強同時爭取客戶訂單，又搶政府補貼的局面，就連日本半導體供應鏈也必須面對，要先服務台積電，還是Rapidus的兩難抉擇。」

此外，台積電目前對熊本二廠進行調整的傳言仍是三緘其口，主要原因就是二奈米的投資計畫實在太敏感，依照經濟部對半導體N-1的規定，也就是台積電對外投資時，關鍵技術和製程要比台灣落後一個世代，以防止技術外流，並保持台灣領先的優勢。

也就是說，讓魏哲家煩心的不止熊本二廠到底要改成四奈米，還是二奈米，中國南京廠明年能否繼續營運、不受影響，又是件麻煩事。

