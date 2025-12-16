台積電產能隱憂3／AI狂潮二奈米需求旺 台積電鬧廠房荒祭「騰籠換鳥」解套

二奈米訂單爆滿，台積電繼續加碼擴建。圖為美國商務部長與台積電主管會面。（翻攝AIT臉書）

台積電二奈米廠才剛進入量產階段，就出現訂單大爆滿的狀態，因為AI需求實在非常強勁。雖然台積電已經積極擴增產能，廠房仍不夠用，因此開始賣老廠閒置的機器設備，把省出來的空間「騰籠換鳥」，調整成二奈米等先進製程設備生產高獲利的AI晶片。

市場對AI需求高燒不退，讓台積電董事長魏哲家能持續透過調整全球產能，全面進行「騰籠換鳥」。像是目前備受中國同業低價競爭威脅的成熟製程，台積電的8吋老廠生產線出現大量閒置，為徹底解決問題，台積電已開始把閒置的機器設備賣給子公司世界先進。光今年以來，台積電已在5月與11月，兩度賣舊機器設備給世界先進，處分金額大概約29億元，「接下來同樣的戲碼，將會不斷上演。」知情人士透露。

一位半導體主管就不諱言，世界先進在新加坡擴產，同樣是買機器，不如用比較便宜的價格向台積電購買閒置的設備。「對台積電來說，主要的目標還是放在AI晶片等先進製程技術，現在這些舊製程的機器設備放在工廠裡閒置占空間，還不如處分賣給世界先進，一方面協助世界先進接手既有成熟製程客戶的訂單，同時間也把空下來的廠房，改建給先進製程使用。」

「簡單來說，就是台積電的地不夠用啦！」知情人士透露，「台積電除了已在新竹、高雄興建二奈米廠，目前也計畫在南科附近加碼興建一座二奈米廠，但客戶對於三奈米、二奈米的需求實在太強勁，除了積極找地建新廠外，CC也把腦筋動到這些老廠身上。」

據了解，不只台灣先進製程訂單大爆滿、地不夠用，現在就連美國亞利桑那四奈米廠產能也被客戶預訂一空，第二座三奈米廠已經開始加快腳步進行裝機作業，第三座的二奈米廠也提前建置，預計後年就可以導入量產。

台積電日前已證實將在亞利桑那州現有廠區附近取得第二塊大面積土地，計畫打造一個獨立的超大晶圓廠聚落，以因應強勁的AI、HPC和手機需求。「第二塊土地面積與第一塊差不多，未來將興建二奈米，甚至更先進製程的廠房，擴大台積電在美國的製造規模與彈性。」台積電主管透露。

為解決日本熊本廠持續虧損問題，魏哲家大動作對全球產能大調整，預估未來先進製程占台積電營收會提高到八成以上，就算中國成熟製程以低價席捲市場，對台積電衝擊只會越來越低。加上日、美二奈米製程比重提升，過去被川普攻擊先進製程過度掌握在台灣手中的說法，也可順勢解套，對魏哲家來說，真可謂「塞翁失馬、焉知非福。」

