台積電產能隱憂4／熊本廠虧損、南京廠授權到期何解？ 台積電回應曝光

針對南京廠美國政府授權即將到期，台積電表示正採取適當因應措施。（台積電提供）

日本熊本廠目前是近年來台積電在海外擴增的工廠當中，唯一陷入持續虧損狀態的轉投資，轉虧為盈的時間甚至落後給前一段時間卡關的美國亞歷桑納廠，對此，台積電回應表示，公司獲利受多元因素影響，包括產能利用率等，台積電會在適當時機再作詳細說明。至於南京廠的美國授權到期，台積電則表示，正在採取適當的因應措施，以致力營運不受影響。

針對台積電熊本廠持續虧損以及計畫從六奈米直升二奈米的傳聞，台積電表示，不評論市場傳聞或臆測，公司獲利受多元因素影響，包括產能利用率、折舊及持續的資本投資等，我們會在適當時機再做詳細說明。至於南京廠的美國VEU授權即將到期，台積電則表示，正在採取適當的因應措施，以致力營運不受影響。

至於美國廠第三季獲利大幅縮水，外傳是因為氣體供應商發生停電事故，本刊向台積電查證，並詢問本季獲利能否改善，台積電同樣表示不評論市場傳聞或臆測。台積電表示，依目前而言，TSMC Arizona對公司營收的正面貢獻主要係因市場需求強勁而有高產能利用率，然如我們在7月法說會中曾說明，從2025年開始的未來五年，海外晶圓廠量產將導致毛利率稀釋，在初期的影響約為每年2~3%，到了後期將擴大至3~4%。我們將持續透過在亞利桑那州擴大規模並致力於改善成本結構，亦將繼續與客戶和供應商夥伴密切合作，以管控相關影響。

