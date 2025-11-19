台積電疑爆洩密案 國科會強調先進技術難複製

外傳台積電前高層帶走先進製程機密資料跳槽至英特爾。國科會主委吳誠文今天(19日)指出，台積電正在釐清中，細節應由公司對外說明。台積電技術難以靠個人就完整複製，但仍需嚴防外洩，相關單位目前正全力協助台積電。

媒體報導，台積電前資深副總經理羅唯仁退休前疑似帶走包含2奈米在內的先進製程機密資料，並回鍋老東家英特爾，引發各界關注。

國科會19日召開記者會，媒體關心台積電洩密案。國科會主委吳誠文回應，台積電目前內部釐清中，檢調單位也在調查，應由台積電向外界報告；若涉及營業秘密外洩，政府將啟動調查，依照國安法加重刑責。

吳誠文強調，國科會負責管理國家核心關鍵技術，先進製程相關技術已列入管制範圍。他說：『(原音)國科會負責來管理國家的核心關鍵技術，我們在行政院要協調各部會提報。只要是政府預算支持的科技研發項目，超過百分之五十，有政府預算支出的話，這些科技研發的項目我們各部會資助的，都希望各部會好好盤點來提報。提報的項目裡面，當然半導體是很重要的，先進半導體製程相關技術都在我們管制的範圍。』

吳誠文表示，2奈米量產與製程屬營業秘密範疇，攸關台灣經濟與國家安全，是政府優先保護的重點。不過，若只是帶走個人筆記，且未涉非法行為，則不構成犯罪；至於羅唯仁是否違反競業禁止條款，屬於勞資契約範疇，靜待台積電處理，政府不會介入。

不過，吳誠文也強調，台積電研發人力超過萬人，營運體系與製程技術高度分工，並非外界想像中能輕易複製，政府也不樂見先進製程機密遭外流。他表示相關單位目前正全力協助台積電釐清事實，避免核心產業受到衝擊。(編輯：沈鎮江)