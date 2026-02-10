台積電發大紅包！員工分紅平均可拿264萬元。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電送給員工新春大禮！首度赴日本熊本廠召開的董事會，決議核准2025年員工分紅共新台幣2061億4592萬元，創下歷史新高；以去年底可參與分紅正職員工7.8萬人計算，平均每名員工可分到264萬元，年增逾三成。

台積電董事會今核准2025年年員工業績獎金與酬勞(分紅)總計約新台幣2061億4592萬元，創歷年新高，其中員工業績獎金約1030億7296萬元，已於每季季後發放，另一半的酬勞(分紅)約新台幣1030億7296萬元，將於今年7月發放。

台積電董事會並核准2025年財報，全年營收達新台幣3.8兆元、年增31.6%；稅後純益1.7178兆元、年增46.4%，每股稅後純益66.25元，營收與獲利雙雙創新高。股東會將於今年6月4日召開。

