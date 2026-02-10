台積電發紅包！每名員工分紅高達264萬元
[NOWnews今日新聞] 台積電董事會首度度赴日本熊本廠舉行，今（10）日通過八項議案中，其中攸關7萬多位員工福利的員工分紅也正式拍板，董事會決議核准2025年員工分紅共新台幣2061.46億元，創新高，平均每名員工可分到264萬元。
台積電董事會今核准2025年年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣2061億4592萬元，創歷年新高，其中員工業績獎金約1030億7296萬元，已於每季季後發放，另一半的酬勞（分紅）約新台幣1030億7296萬元，將於今年7月發放。
台積電2025年底台灣員工人數約7.8萬人，估計平均每人可得金額約264.28萬元，年增63.44萬元，增幅約31.58%。
台積電2025年在高效能運算、智慧手機、物聯網和車用電子平台業績同步成長推升下，總營收攀高至3兆8090億元，歸屬母公司淨利1兆7178億元，營收和獲利同創歷史新高，每股純益66.25元。
台積電股東會將於今年6月4日召開。
