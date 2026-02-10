台積電發紅包！每名員工分紅高達264萬元

AI熱潮持續延燒，科技股成為許多投資人長期持有的熱門標的。美國投資媒體《The Motley Fool》指出，目前的多頭市場已進入第4年，由成長股領軍。由於成長股在過去十多年持續跑贏價值股，以下兩檔股票被認為是現在適合買進、長期持有的成長型標的。

三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 9 則留言