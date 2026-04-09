台積電發1556億元現金股利大紅包！張忠謀可領7.5億

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晶圓代工龍頭台積電今（9）日發放現金股利，本季每股配發6元，創下歷史新高紀錄，總配息金額約1556億元，預計超過200萬名股東受惠。推估創辦人張忠謀可獲得約7.5億元現金股利；最大股東國家發展基金管理會約可進帳 99.22 億元，是本次配息最大受益者。股利已於今日匯入股東交割帳戶，除息日為3月17日。

台積電今發放現金股利，本季每股配發6元，創下歷史新高紀錄。（圖／中時報系資料照片）

台積電自2019年起實施季配息制度，每年向股東發放四次股利，並持續提高配息水準。本次配發金額6元為歷來最高，展現公司對股東的回饋力度不斷提升。

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根據公開資料推估，創辦人張忠謀自2018年退休後仍持有約12.5萬張台積電股票，若未進行股票買賣，本次預計可獲得約7.5億元現金股利。前董事長劉德音若持股維持不變，約可領取7740萬元股息。

現任董事長暨總裁魏哲家持有約721萬7009股股票，估計本次可獲得約4330萬元股息。董事曾繁城持有約2.94萬張股票，預估本次可進帳約1.76億元。

不過，本次配息最大受益者為台積電最大股東國家發展基金管理會。根據資料顯示，國發基金持有約165.37萬張台積電股票，以每股6元計算，預估可領取約99.22億元股息，穩居公司最大股東地位。

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