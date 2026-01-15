台積電百億董座魏哲家現身烤鴨餐廳 業者：他是常客

台中市 / 綜合報導

台積電董事長魏哲家喜歡品嘗美食，日前他現身台中一家烤鴨餐廳，讓其他用餐民眾又驚又喜，業者透露，早在開店初期，魏哲家就是忠實的顧客，平均每2個月就會來用餐一次，作風相當低調，店家剛開始只是覺得他很面熟，看了信用卡簽名，才確認他的身分，後來台積電股價持續飆漲，魏哲家身價已經超過130億元，但他為人還是相當親切，毫無架子，菜色要吃什麼，都尊重業者安排，讓店家留下深刻印象。

熟悉的一頭白髮與溫暖的笑容，他是台積電董事長兼總裁魏哲家，10日晚間，來到台中這家烤鴨餐廳用餐，引發不小騷動，民眾又驚又喜，但業者倒是很淡定，烤鴨餐廳業者張學霖說：「常客，就像朋友這樣子，很親民，很低調，完全沒有架子。」

業者透露，餐廳經營約11年多，剛開幕的時候魏哲家就已經是常客，當時還不清楚他的身分，看了信用卡簽名才確認，遇到了身價超過新台幣130億元的科技業貴賓，關係越來越熟就經常合照留念，烤鴨餐廳業者張學霖說：「覺得這個人很面熟，有一次來消費，刷卡簽他名字，我們才確認，啊，原來就是他這樣。」

網友看到合照都相當羨慕，直說好幸運，因為店員有說他不給拍照，業者透露魏哲家最喜歡品嘗，招牌烤鴨酸菜白肉鍋以及蘿蔔絲餅，其他要吃什麼比較隨興，大多都由業者來安排，平均每2個月就會來消費1次，外傳美方要求台積電，要在美國增設至少5座晶圓廠，魏哲家跟業者閒話家常，有聊到這個話題嗎？

烤鴨餐廳業者張學霖說：「比較沒有跟他聊到公事，跟他講到股票就會跟他說，還可以買嗎，他每次都說，當然可以。」業者送上紫南宮的馬年招財錢母，當作伴手禮，店員想要合照，魏哲家也親切配合，烤鴨餐廳店員說：「他人很親切，像爸爸。」

合照貼在蒸籠上魏哲家再簽個名看起來更有意義，另外一家老字號台菜餐廳也貼出魏哲家來訪的照片，還強調「大家都格外雀躍、深感榮幸」，其實魏哲家經常透過地方美食，跟輝達總裁黃仁勳以及其他科技業的老闆進行交流，貴客來訪餐廳讓民眾忍不住期待，「黃仁勳應該也要來了」。

