台積電的刺蝟學：說No背後的戰略意義
這是我從台積電身上學到的一門「刺蝟學」。
選擇一：2007年，投資銀行高盛給了張忠謀一個MBO（管理層收購，management buyout）提案。
因為公司前景看好，銀行提議，由高盛集資買下公司，將公司下市；並由身為管理層領導者的張忠謀，領頭取得控制權，張忠謀不再需要面對公開市場的股價波動與股東壓力；他自己也從打工仔變老闆，並藉由財務槓桿獲得未來巨大利潤。
這是一個將企業家變成資本家，將經營權轉變為絕對控制權的黃金機會。
如果是你，願意嗎？
選擇二：台積電本業獲利穩定，手握可觀現金，從早年的百億、千億到如今的近三兆。
身為財務長，若能將此筆資金，投入各種高獲利金融產品、甚至入股生態系裡的供應商、客戶，很快就能賺進額外收益。
如果是你，投嗎？
選擇三：台積電到海外建廠，各地招商部門競相爭取，「給你免費的地，幫你蓋一百棟員工宿舍，你也可以把地拿來蓋房子賣錢！」。這是極其誘人的提議，不拿白不拿。
如果是你，接受嗎？
上述提議看起來都很「好康」，多數人都會選擇Yes。
但成立38年的台積電，一路走來，從創辦人張忠謀到財務長何麗梅等，都極其固執的做了同一個選擇：No。
拒絕一： 財務穩定戰略打敗MBO 誘惑，拒絕權力與暴利
「我告訴他們：我們不做！」。張忠謀在自傳中揭露。
這是企業經營史上的經典一課。誘惑的金額高達700億美元，也是對管理者實現財富自由的最大試煉。
但張忠謀的思考邏輯超越了個人得失。
他深知半導體業的「資本饑渴症」：技術不斷迭代，每一代的投資都遠超前一代，公司必須隨時保持極高的流動性和籌資能力。
他質疑高盛提案中的高額利息（約 8%），「一旦接受這個提案，公司每年必須支付的貸款利息，將比我們後來數年發放的股利還要多，這將會是公司沉重的負擔。」
更關鍵的是，MBO 讓台積電從上市公司變成了非上市公司，等於是自斷了公司在公開市場上的輸血線。
他思考近一個月後拒絕了高盛。
那是台積電史上最關鍵的抉擇之一，張忠謀親自示範了「公司的長期利益，凌駕個人的短期利益」原則。
拒絕二：現金流的純粹主義，拒絕套利
拒絕 MBO 只是台積電拒絕誘惑的「大事件」，而在日常經營中，台積電貫徹「拒絕誘惑」的紀律，展現在其對龐大現金流的處理上。
台積電是現金儲備最豐厚的科技巨頭，手握數以兆計的新台幣現金。這筆錢本身就是最大的誘惑。如果一家公司缺乏紀律，閒置的現金往往會流向幾個地方：
1. 高風險的金融操作（炒股、期貨）。
2. 非本業的房地產投資（賺取資本利得）。
3. 不務正業的多元化投資。
但翻開台積電的財報，卻能看到一種「純粹主義」。
1. 資金的唯一優先級：築高護城河
台積電將龐大的現金視為「戰略資源」：用以支撐研發投入、資本支出，以及在不景氣時逆勢擴張。
公司對資金管理的要求是穩健收益和風險控管，而非追求暴利。
2. 獲利結構的純粹性
台積電的業外收入佔其總稅前淨利潤的比例，長期維持在極低的個位數水準。
這證明了台積電的利潤，幾乎百分之百來自於其核心的晶圓代工本業。它拒絕了將精力與資源分散去賺取房地產或金融領域「簡單的錢」。
「我們存在的價值，是解決客戶最難的技術問題，而不是成為一個投資公司。」，張忠謀的這一思維，闡釋了為何企業必須將精力集中在「創造最難的價值」上，因為那才是真正的、不可被取代的護城河。
台積電資深副總何麗梅回憶，「我當財務長時，很多人來誘惑我，說你應該買生態系裡的公司；也有人來說，你應該投資這個、應該去買那個。」
但她跟張忠謀一樣都說了No。
「晶圓代工是一個資本密集的行業，對景氣非常敏感，所以，業外要很保守」。
即便景氣低潮，市場批評台積電過度保守時，「我也沒有做很多奇奇怪怪的轉投資、併購。我不要任何會讓經營層分心的機會，有些也違反我們跟客戶的信任原則」。
拒絕三：專注、不心花，是最大競爭力，拒絕免費的好康
曾擔任台積電南京廠董事長的何麗梅透露，當對岸爭相提供免費土地，她仍然一一說了NO。
「我們不希望經營層、員工把腦袋放在怎麼賺房地產的錢。你可以說我們過分老實，但我們只賺本業的錢，不賺其他的錢，不要你心花花的。」。
那一天，「商周百億CEO」到新竹張忠謀大樓，跟何麗梅請益。
來回對話中，我腦中浮現希臘寓言裡的刺蝟，「狐狸知道很多事，但刺蝟只知道最重要的一件大事」。
狐狸機智、靈活、懂得抓住各種眼前機會；刺蝟則固執、專注，只堅守一個核心原則。
台積電之所以成為護國神山，就是極度「笨拙」地堅守刺蝟的固執。
從台積電身上，我看到的是，其實賺錢，一點都不難，到處都有賺錢機會，但要經營出一個永續的事業卻很難，你必須一再地對「簡單的錢」，說No。
尤其是在這個金融與ＡＩ工具爆炸、短期機會氾濫的時代，「誘惑」變得更多元、更具殺傷力。
這些誘惑會模糊了企業的核心價值，一旦開始賺簡單的錢，嚐到甜頭，管理層的心花了，就會分散公司最寶貴的資源——人才、資金、領導者的注意力。
當管理層的核心驅動力就會從「創造卓越」轉向「金錢遊戲」，短期誘惑將會打敗長期競爭力，它們雖然讓你得到眼前的銅板，卻失去了未來的王座。
台積電用38年來的每一個選擇讓我看到：
一、真正的勇氣不是「敢於承擔風險」，而是「敢於拒絕誘惑」。
二、拒絕誘惑，不是一種犧牲，而是一種最有遠見的戰略投資。
正因為台積電一再拒絕賺取簡單的錢，它才能專注於創造最難的價值，並最終贏得全球科技產業無可取代的地位。
這就是台積電的36兆刺蝟學。
其他人也在看
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 42
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 8
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 39
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 62
轉單來了 3大成熟製程廠受惠
台積電持續調整成熟製程產能配置，供應鏈觀察，這波調整不僅反映先進製程與先進封裝資源快速集中，也實際帶動成熟製程需求外溢，業者看好，受惠者將以8吋平台、車用與工控長單客戶基礎較深的業者最為明顯，也讓台灣三大成熟製程廠成為主要承接者。隨著設備移轉、產線整併與實際客戶轉單陸續發酵，世界先進、聯電與力積電今年起營運動能明顯受惠。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 1
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 19 小時前 ・ 3
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 238
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 56 分鐘前 ・ 217
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
WBC／台灣隊43人集訓名單曝光 旅外球員19人！5位20歲投手入選
世界棒球經典賽（WBC）台灣隊將在15日開訓，原本傳出不會公布的43人集訓名單提前曝光！根據《GO BASEBALL》報導，這份名單有19位旅外球員，包括台鋼雄鷹去年季中的選秀狀元韋宏亮在內，共有5位20歲的年輕投手入選，但這份名單並沒有獲得證實。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 13
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 12
妹子吃完便當「括約肌失守」！狂放屁噴油飄臭 抓出元凶崩潰了
現代人工作繁忙，不少上班族會趁休息時間到外面覓食，但在選擇上要多加小心。一名女網友表示，最近去自助餐店買便當，夾了一片「鱈魚」，不過吃起來口感很特別，事後她還不斷放屁還流出油、飄出臭味，才知道原來她吃到的是「油魚」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 45
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 20 小時前 ・ 232
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 27 分鐘前 ・ 858
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 19 小時前 ・ 4