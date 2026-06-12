台積電的心和根都在台灣 賴清德：魏哲家推辭美國行程「要去見誰你們都想得到」
[Newtalk新聞]
總統賴清德今（12）日表示，台積電的心在台灣、根也在台灣，如果台積電要在全球開枝散葉，也是台灣得到最大的利益，所以應該為這個歷史時刻感到高興。他透露，台積電董事長魏哲家本來有公務行程要前往美國，但他特別拜託魏親自參加動土典禮，表達台積電支持屏東、根留台灣的決心。他說，「魏哲家也二話不說把美國的重要行程都推辭掉，他要去見誰你們大概都想得到吧，他選擇屏東，我們掌聲給他感謝一下。」
賴清德今上午出席「屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮」，並致詞表示，「屏科半導體供應鏈專區」是台灣第一個半導體產業鏈專屬園區，是由總統府潘孟安秘書長催生、台積電董事長魏哲家大力支持，在國科會主委吳誠文和屏東縣長周春米率領的中央與地方團隊攜手合作下，由台積電規劃設計，所共同打造的成果。
賴清德指出，屏科半導體供應鏈專區的誕生具有三項重大意義。第一，屏東正式迎接半導體產業及相關產業鏈進駐，未來進步、發展可期。第二，半導體產業鏈進駐園區，讓台灣半導體產業鏈更加完整，未來在全球佈局更具實力，對國家整體發展有莫大助力。第三，台積電親自規劃設計並大力支持專屬園區，號召產業鏈廠商共同進駐，充分展現深耕台灣的決心。台積電的心和根都在台灣，公司在全球拓展的同時，台灣也能得到最大的利益。
賴清德談到，他曾擔任台南市長、潘孟安曾是屏東縣長，彼此都有共同的心願，那就是台灣應該要均衡發展。所以他希望從嘉義、台南、高雄、屏東能夠有一個半導體產業鏈的S廊帶，如此一來，台灣才有可能均衡發展，相信這個目標未來也會陸續完成。至於產業界所需要的水、電、土地、人力、人才等方面，總統表示，他身為總統，會率領行政院團隊，往這個方向滿足大家的需求。
在水資源方面，賴清德提到，政府正在打造的珍珠串計畫已經幾近完成，逐步將台灣的水庫、水壩通通串聯起來。例如板新地區原本是由石門水庫供水，現已改由翡翠水庫供應，石門水庫則可支援新竹；2021年前政府完成自來水水管聯通管，現在正在打造第二條原水，由石門水庫到新竹的水庫區。大台中則有大安溪、大甲溪的聯通計畫，以及鯉魚潭水庫往北支援苗栗均已完成。苗栗的天花湖水庫則興建中。
他續說明，台南烏山頭水庫、嘉南大圳的水，已經串聯到濁水溪的水，台南烏山頭水庫、南化水庫、曾文水庫等三個水庫也已完成串聯。高雄跟屏東的聯通計畫也正在進行。而屏東本來就有非常豐富的地下水與伏流水，所以水是不會有問題的。問題是在於如何留住水、分配水，以及有效率地使用水資源。
在電力供應方面，賴清德表示，可以參考台電24小時即時資訊的備轉容量率，以上週為例，備轉容量率大多維持在20%以上。未來雖然資料中心、算力中心將帶來新的用電需求，但不會在短時間內大幅增加，而且政府也持續推動各項電力建設。另一方面，在台積電創辦人張忠謀、魏哲家及產業界的努力下，科技持續進步，無論是矽光子技術或液冷系統，都有助於降低能耗、提升能源效率。因此，雖然用電需求增加，但能耗持續下降，政府也將持續推動各項能源建設。
在土地方面，賴清德指出，從前總統蔡英文到現在10年間，政府開闢的科學園區總共達1,305公頃，並專案協助解決大企業立足台灣的各種土地需求。他肯定吳誠文及地方政府行政效率，並指出，周春米在一年時間將這個計畫完成。不僅屏科半導體供應鏈專區如期動工，學校、棒球場也將完工，強化醫療設施也持續推進，未來大賣場、百貨公司及文化藝術表演場所等也將陸續到位，因此土地及地方行政效率都沒有問題。
在人力與人才方面，賴清德表示，他擔任行政院長期間推動《外國專業人才延攬及僱用法》，開放台灣國際級企業延攬海外人才，而有就業金卡的產生。第一張就業金卡是他擔任行政院長時頒發給YouTube創辦人陳士駿。近期行政院再度修法放寬相關規定，第一，在台完成副學士學位學生可延期居留期間最長兩年；第二，於最近5年內取得教育部公告世界大學排名前200名大學之學士以上學位外國人，可向勞動部申請就業許可來台工作；第三，數位遊牧簽證停留期間延長至兩年，政府在這點做了很大的開放。並強調，政府了解台灣科技產業發展非常需要國際人才，因此持續盤點與檢討相關制度，人力問題部分，勞動部也持續鬆綁相關規定，從製造業、服務業擴及農業及家庭領域，以符合台灣社會需求。
賴清德表示，藉此機會就水、電、土地、人力及人才等面向大家說明目前政府推動的各項政策，希望台積電魏董事長及產業界好夥伴了解、也對台灣有信心，台灣也歡迎相關產業來台投資，共同立足台灣、布局全球、行銷全世界。並指出，台灣的進步不僅要嘉惠自己，也希望藉由幫助別的國家帶動全球發展；並持續推動「均衡台灣」，不僅照顧大企業，也照顧中小微型企業，因此政府提出1,000億「中小微傳統產業加速振興計畫」，期盼未來由高科技產業帶動傳統產業一起進步發展，讓台灣成為智慧國家、均衡台灣，以及人民安居樂業的好地方。
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