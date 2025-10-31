台積電盤中漲至1520元 台股午盤漲66點

▲台北股市今（31）日午盤上漲66.65點或0.24%，來到28354.18點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 投資人消化聯準會鷹派訊息、美中貿易休戰，不過美國科技股最新財報表現參差等多重因素，美國股市週四全數走跌，連帶台北股市今（31）日開盤下跌7.06點、來到28280.47點，不過隨後有買單搶進，帶動指數翻紅走強，最高一度來到28484.55點，上漲197.02點，午盤上漲66.65點或0.24%，來到28354.18點。此外，台股今日收週、月線。

中小型股則是開高走高，櫃買指數開盤上漲0.15點、來到262.17點，午盤上漲1.49點或0.57%，來到263.51點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：旺宏、力積電、富喬、神達、南亞科；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、台燿、日月光投控、台達電、南亞科。

廣告 廣告

權值股漲跌互見，權王台積電以1515元開出，上漲10元，盤中最高一度來到1520元，平歷史高價，午盤上漲5元或0.33%，來到1510元；鴻海則是漲多拉回，以261元盤下開出，下跌1元，盤中最低一度來到257元，午盤下跌4.5元或1.72%，來到257.5元。

今日以電機機械族群走勢最強是，午盤類股指數上漲逾2%，華城、亞力攻上漲停板，士電上漲逾8%，樂事綠能上漲逾5%，台灣精銳上漲逾4%，中興電上漲逾2%，伸興、中砂、東台、亞德客-KY上漲逾1%。

生技醫療股也同步走高，青松健康攻上漲停價60.5元，杏輝、晶碩、康霈*、台康生技上漲逾3%，美時、華安、愛派司上漲逾2%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

Meta領科技股走跌、美股全數收黑 台股開盤小跌7點

單位毛利提升！中鋼9月合併稅前淨損9.8億元 營運持續築底盤整

AI浪潮來襲！散熱受到資金追捧 外資調升奇鋐、雙鴻目標價