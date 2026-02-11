台積電盤中登1920元新天價 (圖)
台積電1月營收首度突破新台幣4000億元，11日盤中股價上漲40元，觸及1920元新天價，台股農曆蛇年封關日盤中也創新高，達33630.11點，上漲557.14點。
中央社記者謝佳璋攝 115年2月11日
2月台股期指漲388點
（中央社台北11日電）台北股市今天終場漲532.74點，收33605.71點。2月台指期以33691點作收，上漲388點，與現貨相較，正價差85.29點。
（中央社台北2026年2月11日電）台北股市今天震盪走高，收盤漲532.74點，為33605.71點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。加權指數開盤為33086.15點，盤中最高33707.83點，最低33071.67點；不含金融股指數29997.61點，漲495.14點。八大類股漲跌幅：泥窯股漲3.11%、食品股漲0.5%、塑化股漲2.51%、紡織股漲0.5%、機電股漲1.75%、造紙股漲0.3%、營建股漲1.03%、金融股漲0.88%。委買張數2296萬1549張，委賣張數1304萬601張，成交張數952萬8050張。收盤時上漲605家，下跌407家，持平85家。成交量前5名個股為友達、旺宏、凱基台灣TOP50、群創、力積電。漲幅前5名個股為榮科、熙特爾-創、睿生光電、旺宏、台玻。跌幅前5名個股為首利、美時、保瑞、聯德、眾達-KY。
〈台股盤後〉金蛇翹尾三天狂飆1822點 蛇年噴漲萬點收33605點完美封關
受惠美股強勢與年前押寶買盤湧入，台股今 (11) 日迎來蛇年封關日，多頭氣勢如虹，指數開高走高，終場上漲 532.74 點或 1.61%，收在 33605.71 點，順利站穩三萬三千點大關，成交量放大至 6740.77
（中央社台北11日電）台北股市今天震盪走高，收盤漲532.74點，為33605.71點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。
金蛇擺尾全年漲1萬點！台股封關飆532點驚喜 股民賺史上最大紅包
台股金蛇年封關，今（11）日是農曆年前台股最後交易日，終場大漲532.74點，收33605.71點，蛇年期間累計上漲逾萬點，創下歷來農曆年最大漲點。
金融時報指台積電免關稅晶片 美府擬分配美企使用
台積電公布1月營收，單月首次突破4000億台幣，年增36.8%。不過，根據英國《金融時報》指出，傳出美國政府計劃包含亞馬遜、Google和微軟等美國企業，之後如果要採購晶片，晶片需求恐將和台積電投資承諾的晶片進口「免關稅配額」掛鈎，也就是說，不僅台積電在美製造晶片，包括進口到美國免關稅配額的相關晶片，不排除都將引導分配給美國企業使用。
台股再衝新高，台幣早盤放量升值5.7分
MoneyDJ新聞 2026-02-11 12:59:29 陳怡潔 發佈台股今(11)日在蛇年封關日繼續強攻，加權指數再刷新歷史新高紀錄，台幣兌美元亦放量走升，盤中價觸及逾兩周高點，中午則升值5.7分，暫收31.493元。 市場靜待美國就業和通膨數據出爐前夕，今日在東京匯市早盤，美元指數呈現狹幅震盪，日圓兌美元連三日走強，早盤一度衝破154元關卡、創下2月以來新高。 台積電強漲領軍下，台股今日在蛇年封關日繼續強攻，加權指數早盤漲幅最高超過600點，指數再刷新歷史新高紀錄，台幣兌美元亦放量走升，市場見外資匯入和出口商拋匯，盤中價最高觸及31.478元、為逾兩周盤中新高，中午則升值5.7分，暫收31.493元。 根據台北外匯經紀公司報價，11日早盤台幣兌美元升值5.7分，暫收31.493元，區間在31.478-31.535元，成交12.4億美元。延伸閱讀：股匯不同調，台幣早盤震盪小貶1分亞幣漲跌互見，台幣早盤震盪微貶0.9分 資料來源-MoneyDJ理財網
2/11新台幣兌美元匯率以31.478元作收，升值7.2分
2/11新台幣兌美元匯率以31.478元作收、升值7.2分，成交金額22.9億美元。上午新台幣以31.530元開出，盤中最高31.409元，最低31.535元。 資料來源-MoneyDJ理財網
是否參選新北市長？ 李四川：輝達簽約後報告
是否參選新北市長？台北市副市長李四川昨天首度鬆口。李四川表示輝達總部落腳北士科，今(11)日應可順利簽約，若完成簽約，他所有決定都會向大家報告。而這段期間從所有民調可以得知新北市民對他的支持，他非常感...
台股封關！大漲逾530點收33605.71點 台積電收1915元再刷新天價
台股今（11）日封關日開高走高，加權指數盤中最高漲逾630點衝上33,707.83點，終場收在33,605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，盤中與收盤雙雙刷新歷史新高，成交量6,740.7
台灣大導入AI調度春節網路容量 擴充3千座基站備援熱點
因應2026年春節九天連假返鄉與走春人潮，台灣大哥大11日宣布啟動「春節網路指揮中心」，導入自研AI智慧人流動態資源管理機制，全天候即時監測全國人流變化與行動網路負載。
台積電領漲 台股盤中突破33000點（1） (圖)
台積電10日股價走高，達1875元，上漲60元，市值達新台幣48.62兆元，台股在台積電股價創新高推升下，盤中指數突破33000點關卡，達到33047.38點，同創歷史新高。
《產業》鄭麗君稱40%半導體移美不可能？ 台積電前工程師：絕對有可能
【時報-台北電】行政院副院長、台灣首席關稅貿易談判代表鄭麗君多次強調，台灣已經告知華盛頓，將台灣40％半導體供應鏈轉移到美國「是不可能的事」。對此，台積電前工程師、國民黨台北市議員曾獻瑩表示，40％先進半導體產能移美是「絕對可能」，且是「現在進行式」，並從台積電法說會的公開數據推算，批鄭的說法與產業現實存在明顯落差，指出她身為談判當事人不可能不知道真實情況。 曾獻瑩表示，外界判斷半導體是否大量赴美，關鍵不在政治說詞，而可直接從企業公開的「資本支出」數據推算，他進一步說明，台積電於今年法說會中表示，2026年資本支約為520億至560億美元；對照過去資本支出，2024約300億美元、2025約400億美元，若以每年增加約100億美元的趨勢推估，假設從2026至2030年，台積電未來5年資本支出為500億、600億、700億、800億、900億美元，合計將是約3500億美元。 曾獻瑩說，雖然台積電沒有公開宣佈這些資本支出是多少投資在美國，但根據台積電已公開宣布，將在美國亞利桑那州投資約1650億美元，若這筆投資是分5年進行，則可以得知，將1650億除以3500億，就可以得出台積電未來5年投
台積電登1920元新天價 台股漲557點至33630點新高
（中央社記者潘智義台北11日電）台積電1月營收首度突破新台幣4000億元，今天盤中股價上漲40元，觸及1920元新天價，台股農曆蛇年封關日盤中也創新高，達33630.11點，上漲557.14點。
內政部推動建築太陽光電新制 年增66萬瓩綠能、供20萬戶家庭用電
內政部與經濟部11日共同舉辦「建築物設置太陽光電新制與推動宣導說明會」，內政部政務次長董建宏表示，為加速能源轉型、回應淨零碳排目標，內政部會同經濟部訂定發布「建築物設置太陽光電發電設備標準」，將太陽光電納入建築規劃，新制每年可新增約66萬瓩（660MW）裝置容量，相當於供應約20萬戶家庭用電需求，提升建築能源自主與都市韌性。
李四川今表態自己動向 傳藍新北市長人選「這時」可能出爐
[Newtalk新聞] 新北市長選舉將在年底登場，綠白陣營都已經確定參選人選，唯獨國民黨尚未敲定人選。只不過國民黨部分傳出最新進展，台北市副市長李四川表示，今（11）日將跟大家報告自己所做決定。而黨內甚傳國民黨新北市長人選將在「這時」浮出檯面。 李四川昨日出席市政會議前接受媒體聯訪，他表示，市府與輝達已於2月6日完成議價，而相關合約資料都已送到美國，若順利的話，今日就會進行簽約。至於李四川的下一步、以及何時請辭副市長選新北市長？李四川表示，如果與輝達完成簽約，他會將自己所做的決定，向大家報告。 身兼國民黨秘書長的國民黨副主席李乾龍昨日表示，新北市長侯友宜已向他掛保證，將妥善處理新北市長人選，並強調「新北市你麥煩惱，我會處理得很圓滿。」他指出，新北市提名人選能夠順利產生，關鍵在於新北市黨部主委黃志雄及侯友宜兩人。 李乾龍還透露，2月13日晚間6點先嗇宮花燈活動，包括黨主席鄭麗文、侯友宜、台北市副市長李四川等黨內重量級人物齊聚。而根據《自由時報》及《中時新聞網》報導，藍營新北市長人選可能會在當天浮上檯面。 對此，劉和然僅低調回應，表示未聽聞相關行程與說法，一切尊重黨部安排及規劃。他強調，今
台幣升1.18角終結連三貶 封關前有機會向31.5元靠攏
台股昨（9）日報復性反彈，推升新台幣匯率大幅升值，終場以31.56元作收，終結連三貶，單日升值1.18角，成交量22.8...
收盤／台股蛇年完美封關 全年狂漲10080點創下奇蹟
2026年蛇年封關日，全台灣股民迎來了史上最強大的「年終大紅包」。今（11）日台股加權指數在護國神山台積電的領軍下，終場狂飆532.74點，收在33605.71點，成交量來到6740億，不僅站穩三萬三千點大關，對比去年龍年封關日的23525點，整整一年瘋狂上漲10080點。這一年漲萬點的壯舉，正式宣告台股進入大航海時代，寫下前無古人、後難有來者的史詩級紀錄。
盤中／蛇年完美封關可寫神話！指數穩站3萬3 台積電無極限已噴上1925元
蛇年台股封關日演出大驚奇！在權王台積電（2330）領軍狂飆下，加權指數今（11）日不僅輕鬆跨越龍年封關的23525點，更在盤中一路勢如破竹，穩穩站上33000點大關。截至盤中最新數據，指數最高噴漲至33677.62點，換算下來，台股在整個蛇年一共狂漲超過10152點，寫下台股史上最狂的一年，讓全台股民在農曆年前領到一個超級大紅包。
蛇年飆漲10080.3點 台股收33605.71點創封關新高
（中央社記者潘智義台北2026年2月11日電）台股農曆蛇年今天封關，蛇年總計大漲10080.3點，漲幅達42.84%，收在33605.71點新高，創下台股歷年封關最高點位。加權指數終場今天收在33605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。台積電(2330)1月合併營收達4012.6億元，較去年12月成長19.78%，較去年同期大幅增36.81%，台積電盤中上漲45元至1925元，續創新天價，終場收在1915元，漲35元，漲幅1.86%，同創收盤新天價。鴻海(2317)收227元，上揚6元，漲幅2.71%；台達電(2308)收1260元，漲75元，漲幅6.33%。（編輯：張良知）