台積電盤中衝1695元 台股再創高點30471點

▲台北股市今（6）日盤中最高衝至30471.39點新高點位。（圖／ pixabay）

[NOWnews今日新聞] 台北股市多頭攔不住！今（6）日開盤下跌107.39點、來到29933.65點，失守30000點關卡，隨後在買盤挹注下，指數成功翻紅，盤中最高衝至30471.39點新高點位，上漲366.35點，午盤上漲278.82點或0.93%，來到30383.86點。

中小型股表現更加強勁，櫃買指數開盤上漲0.37點、來到276.03點，午盤上漲3.73點或1.75%，來到279.39點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、旺宏、力積電、華邦電、友達；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、華邦電、南亞科、群創、旺宏。

權值股多數走高，權王台積電以1645元盤下開出，下跌25元，隨後在買單挹注下翻紅走高，盤中最高來到1695元，再創歷史新天價，午盤上漲20元或1.2%，來到1690元；鴻海則是開高走低，今日以237元盤上開出，不過隨後一度翻黑，午盤回至平盤價234.5元。

電子股卻表現強勁，資金持續聚焦在面板股，群創、友達位居午盤成交量一、四名，群創截至午盤爆出超過100萬張成交量，站上20元關卡，攻上漲停價21.85元；友達同樣攻上漲停價15.2元，成交量至34萬張；彩晶同樣攻上漲停價9.65元。

記憶體族群也持續走高，今日由旺宏領頭，早盤攻上漲停價52.4元，成交量來到37萬張，南亞科則是攻上漲停價228.5元，力積電上漲逾9%，華邦電午盤上漲逾8%。

觀察高價股走勢，股王信驊勁揚約2%，創意、群聯漲逾7%，雙鴻平盤力守千元大關，印能盤中跌破千元關卡，台股目前有29千金股。

