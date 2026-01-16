台積電盤中衝1750元新天價 台股收盤大漲598點改寫新高

【記者趙筱文／台北報導】台股16日開盤氣勢如虹，加權指數以30,844.63點、上漲34.05點開出後，買盤迅速湧入，指數一度飆升至31,339.39點，大漲528.812點，再度改寫歷史新高。

大型權值股全面走強，其中台積電（2330）受惠法說會利多激勵，開盤大漲45元，直接站上1,735元歷史新高；鴻海（2317）上漲1.5元至235元；台達電（2308）大漲30元、開在1,075元；聯發科（2454）則以1,500元開出，上漲10元，權值股齊揚帶動指數強勢攻高。

台股午盤後漲勢續攻漲逾600點，穩穩站上3萬1千點大關，盤末收新高31408.7點，強漲598.12點或1.94%，成交金額8233.61億元。台積電盤中也創新高1750元，盤末漲勢稍歇收1740元，漲50元或2.95%。鴻海漲1元或0.42%，收234.5元。台達電今盤中也創高出現1135新天價，收盤則收在1125元，漲80元或7.65%。聯發科則是上漲15元或1%，收1505元。

台積電最新法說會釋出利多，2025年第四季財報全面超越財測。在AI應用帶動下，單季稅後淨利年增35%，達新台幣5,057億元，不僅刷新歷史新高，也大幅優於市場預期的4,784億元。同時，市場高度關注的2026年資本支出，台積電預估將達520億至560億美元，顯示公司對後續AI與先進製程需求成長具高度信心，金額同樣超出市場原先預期。

政策面也傳出利多。行政院稍早公布，台美完成最新一輪經貿磋商，台灣對等關稅調降為15%且不疊加，並爭取半導體及半導體衍生品取得232條款最優惠待遇，與日本、韓國及歐盟盟國水準齊平。市場解讀，此舉有助降低台灣科技與半導體產業的關稅不確定性，對供應鏈成本與企業中長期投資布局形成支撐。

美股方面，受惠台積電公布亮眼財報，帶動AI與半導體類股反彈，台積電ADR同步大漲逾4%。美國主要指數全面收高，道瓊工業指數上漲292.81點、漲幅0.60%，收在49,442.44點；標普500指數上漲17.87點、漲幅0.26%，收6,944.47點；那斯達克指數上漲58.27點、漲幅0.25%，收23,530.02點；費城半導體指數上漲135.82點、漲幅1.76%，收7,837.30點。

