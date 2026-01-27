台積電盤中衝1785元 台股終場上漲253點

▲台北股市今（27）日終場上漲253.4點或0.79%，收在32317.92點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台北股市今（27）日開高走高，開盤上漲30.56點、來到32095.08點，盤中最高一度來到32428.17點，再創新高點，終場上漲253.4點或0.79%，收在32317.92點，成交量為7949.38億元。

中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.9點、來到303.55點，終場2.61點或0.86%，收在305.26點，續創逾25年新高表現，成交量為1952.55億元。

今日個股成交量排行榜前五名為：群創、聯電、旺宏、華邦電、燿華；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯電、華邦電、旺宏、欣興。

權值股多數走高，權王台積電盤中再平歷史高價1785元，終場上漲25元或1.42%，收在1780元，挹注大盤指數就有190點；鴻海表現相對震盪，盤中數度回測平盤，終場則是上漲1.5元或0.67%，收在225.5元，貢獻大盤指數就有7點。

台積電的走高，也帶動半導體族群一同走強，世界先進、聯電、力旺攻上漲停板，精材上漲逾7%，M31上漲逾6%，宜特、穎崴上漲逾5%，印能科技、光罩上漲逾4%，金麗科、閎康上漲逾3%。

資金今日也開始轉向防疫族群，由於印度爆發立百病毒疫情，致死率達75%，包括尼泊爾、泰國已升高邊境與機場防疫，而國內疾管署也已對印度喀拉拉邦等區域發布2級旅遊警示，並預告將立百病毒列為第5類法定傳染病，再加上近期台灣再度爆發流感疫情，帶動相關族群走高，亞諾法、瑞基、毛寶、華安、優盛、高端疫苗、申豐、美德醫療-DR、懷特、合世攻上漲停板，藥華藥上漲逾9%，沛爾生醫-創上漲逾8%。

此外，PCB族群依舊深受資金喜愛，穎崴、榮科、景碩攻上漲停板，鉅橡上漲逾8%，南電、欣興上漲逾6%，博智上漲逾5%，德宏、金居、台光電、建榮上漲逾4%。

不過記憶體個股卻賣壓相對沉重，南亞科下跌逾3%，力積電下跌逾1%，旺宏收在平盤價76.2元，唯獨華邦電今日出關，股價上漲逾2%。

