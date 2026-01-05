台積電盤中飆1695元天價 對台股釀「資金排擠」效應

台北市 / 綜合報導

台股今（5）日創下新高，首次突破3萬點大關！單日成交量，則是放大到新台幣7658.07億元，創下史上第二大量。領漲大盤的是權值股台積電，早盤就衝破1600元，以1630元開出，盤中甚至一度飆到1695元新天價，直逼1700元。但是扣除台積電，大盤其實只有微幅小漲，而且大多數個股都是走跌，下跌的上市櫃公司，甚至多達1398家。台積電的亮眼股價，形成資金排擠效應。

台股3萬點不再是夢，2026年第二個交易日，加權指數最高衝到30339點，終場收在30105點，成功守住3萬點大關。帶動大盤向上衝的，同樣又是「護國神山」，記者黃傲天說：「權值股台積電5日以1630元開出，盤中最高衝到1695元，終場則是收在1670元。」台積電股價再創奇蹟，只是一飛衝天之際，也把台股變成一人武林。

大盤扣除台積電表現後，其實只有小漲，台積電占加權指數的比重超過44%，在5日漲點的比重更是超過89%，而且上市公司，其實有749家下跌，只有251家上漲，上櫃公司則是158家上漲、649家下跌，指數終場收跌，上市櫃下跌家數合計1398家，表現兩樣情，不難看出台積電造成資金排擠效應。

分析師陳武傑說：「我覺得這個其實就是短線上面的表現，可能到下半週的部分的話，又會回歸到這些中小型的股票，開始來做一個落後補漲，應該趁著這些中小型的股價，如果說本質業績也不錯，我覺得反倒是投資朋友可以來做一個關注。」

而三大法人5日合計買超台股31.85億，自營商和投信，分別買超107.49億以及0.79億元，不過外資和陸資卻是賣超76.43億元。接下來台積電將在15日舉行法說會，獲利、資本支出、營收、市值，法人都看好能繳出漂亮成績，持續推升買盤，至於還沒上車的小股民，如果也想跟上AI紅利，分析師建議，鎖定記憶體和被動元件，或者相關供應鏈族群，逢低布局也是不錯選擇。

