台積電盤後鉅額交易1838.97元 再爆天價

▲台積電盤後鉅額交易出現新天價。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 台積電28日股價強勢收在1820元、再寫收盤歷史新高，單日上漲40元；值得注意的是，盤後證交所揭露的鉅額交易中，其中一筆19張出現創天價1838.97元，換算台股劍指33000點。

除了1838.97元該筆外，另成交價位有1820元、及1806元至1809元區間。

根據證交所資料，台積電今天5筆鉅額交易，合計408張，不過整體鉅額交易平均成交價為1813.73元，低於今日收盤價1820元。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

