台積電目標價最高喊到2400元！專家推算合理EPS：要突破90元關鍵在一因素

台積電將於1月15日舉辦法說會，全球投資人樂觀期待，法說會前，已有2家外資提前上調台積電的評等與目標價，其中，外資Aletheia將台積電目標價調高至2400元，並預估全年度EPS可達97元。對此，資深分析師謝明哲直言，EPS落在80幾元是有機會，要突破90元以上，關鍵在於毛利率能否維持。

謝明哲在節目《鈔錢部署》提到，上周末，有2家外資調升了台積電今年的獲利預測，像是Aletheia，它的目標價原本是2100 元，現在調高到2400元，並預估今年EPS可達約97元。謝明哲直呼，這家每次都譁眾取寵，EPS都給的特別高。

謝明哲指出，再看一家高盛，它也調升台積電的目標價，今年同樣認為台積電能夠賺到90元以上。他分析，從這個角度來看，現階段大家都趕在台積電法說會前，先把獲利做調整，所以在操作邏輯上這段時間當中，不敢講每天漲，但外資應該會持續回補台積電的持股是沒有太大問題，但對投資朋友來講，如果做比較短線的，在法說會當天或隔天，要留意會不會出現短線上面的「利多出盡」。

主持人提問，「Aletheia這家外資券商調高今年台積電的EPS到97塊，你認同嗎？」謝明哲回應，他認為80幾塊是有機會，要到90塊以上，關鍵在於毛利率能不能維持。他解釋，毛利率關鍵在於客戶是否有替代選擇，像是三星、英特爾，如果今天2公司都可以幫AI公司生產晶片，就未必要找台積電，所以台積電毛利率可能就不會一路維持在60%以上。

謝明哲認為，今年以整體角度來看，85塊上下這個EPS應該沒有太大問題，因為通常像這種比較大型的公司，而且會固定召開法說會，大家都是一季發一次報告，所以像上述Aletheia、高盛去調升台積電的評等，這個其實是比較少見的情形，就是它選擇在法說會之前就先調，正常來講都是法說會結束之後，如果說那個時候市場的共識就是往85塊、甚至90塊錢去看的話，當然整體目標價就有機會進一步往上做推升。

