台積電目標價 兩大外資齊上修 專家揭3關鍵差異





繼Aletheia Capita將台積電目標價提高到2400元之後，高盛也將台積電的投資平等列入亞太區首選買進清單，目標價喊到2330元。受到外資升評激勵，台積電今天大漲90元，股價一舉突破1600元，盤中最高來到1685元漲幅逾6％，同時也帶動台股衝破3萬點大關，同創歷史新高。

AI產能搶奪戰 2026年進入「稀缺元年」

針對兩大外資大動作的升評表現，沈萬鈞5日在《萬鈞法人視野 WJ Capital Perspective》中指出，TPU、AWS與NVIDIA正積極爭奪台積電先進製程產能，導致出貨預估大幅變動，台積電目前的瓶頸並非「需求」，而是「物理供給」。隨著2026年先進製程產能正式浮上檯面，台積電在供給端的物理限制（如無塵室、先進封裝）下，將展現強大的稀缺價值。

廣告 廣告

針對兩大外資報告內容，沈萬鈞做出了以下差異分析：

兩大外資觀點對比 保守穩健vs.激進擴張

沈萬鈞表示：高盛與Aletheia雖然同步看多，但在財務模型與成長動力的觀察上展現了不同的側重點。

高盛：

生產力推升毛利率60%成為新常態 高盛將目標價上調至2330元。其模型建立在「可實現的穩健路徑」上，預期AI GPU/ASIC需求將驅動3nm與5nm維持滿載，並加速往2nm遷移。高盛特別強調「生產力優化」與「海外廠稀釋影響低於預期」兩大關鍵，預期台積電毛利率將結構性墊高至60%以上。根據其預測，2026/2027年營收預估分別為4.772/6.109兆台幣，EPS則預計達到82.56/105.93元。

Aletheia：

先進封裝與產能翻倍的「暴力成長」 相較之下，Aletheia給出了更為激進的2400元目標價，預測2026/2027年EPS分別可達97/120元。其核心邏輯在於台積電將於2025至2028年將<5nm先進產能直接「翻倍」，並大膽將200mm舊廠轉型為先進封裝基地。Aletheia指出，先進封裝的價值密度是傳統晶圓的5～10倍，這將成為台積電除了晶圓代工外的第二具成長引擎。

資本支出與估值邏輯的差異

在資本支出（Capex）方面，兩大外資也展現不同思維。高盛預計2026～2028年總支出將超過1500億美元，反映出在無塵室約束下的有序擴張。而Aletheia則描繪了一幅更宏大的擴張地圖，預期2027年將迎來台積電史上最激進的產能擴張，年增率高達40～50%，並強調即便支出拉高，因營收（分母）成長更快，現金流仍足以支撐高配息。

投資邏輯轉向 算力需求鎖死供給

台積電的核心投資邏輯已不再是「AI是否有泡沫」，而是「算力與封裝需求在2027年前仍將供給完全鎖死」。沈萬鈞談到，若以高盛的路徑作為「基本假設（Base Case）」，2027年EPS站穩100元具備極高勝率；而Aletheia則提供了更具想像力的「上行情境（Upside Scenario）」，雖然需面臨產能開出與良率進程的執行風險，但先進封裝戰場的價值密度確實正在被重新定義。隨著外資法人集體上修獲利預期，台積電正帶領台股進入結構性的獲利階梯。

（封面示意圖／翻攝Pixabay）

更多東森財經新聞報導



中國彎道超車打造EUV？ ASML執行長不忍了：落後至少8世代

PC漲價潮要來了？ 華碩、聯想預告：「這天起」調漲價格

台積電「3奈米量產」提前1年 對決三星2奈米