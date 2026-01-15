台積電目標價2000元？超猛財報出爐，全年現金股利23元起跳，阮慕驊驚呼一句

美國最高法院對​美國總統川普（Donald Trump）對等關稅合法性裁決遲未出爐，紐約時報（New York Times）日前報導引述消息人士說法搶先揭露，美國政府將與台灣達成貿易協議，台灣關稅有望從20$%降至15%，但晶圓代工龍頭台積電（2330）在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。台積電再一次站上地緣政治風口浪尖之際，今（15）日舉行的法說會，卻展現新年強勢開局，2025年第4季EPS19.5元，毛利率62.3%，超越市場預期。​

台積電舉行法說會前夕，股價一度觸及1720元新天價，投資人關注是否有望飆上2000元夢幻價。財經專家阮慕驊在臉書盤點，台積電今年第一季展望營收346至358億美元，超乎市場預估的332.2億；毛利率63%至65%，優於市場預期的59.6%；營業利益率54至56%，同樣高於市場預估的49.7%。他提到，台積電預計2026年資本支出520億美元至560億美元，一樣大幅超越預期；阮慕驊也貼出夜盤圖表顯示，直呼「台積電ADR直線拉升」。

展望2026 魏哲家：料將是 強勁成長的一年 ​

法說會中，台積電公布第4季財報並釋出最新財測，繳出亮眼成績單。台積電財務長黃仁昭更在會中表示，今年全年現金股利有望會達到至少23元；台積電董事長魏哲家則表示，AI需求仍然強勁，預期全年營收有望年增30%，又會是強勁成長的一年。另外，美國總統川普（Donald Trump）宣布針對輝達（Nvidia）「‌H200」等特定半導體課徵25%進口關稅，白宮同時也點名，表示最新的關稅措施旨在鼓勵晶片製造商在美國生產更多半導體。

對於川普政府大力扶持本土晶圓代工，且傳出美系大客戶與競爭對手合作的傳聞，魏哲家表示，多年來台積電的競爭從未消失過，台積電與客戶緊密的合作關係，形成了難以被撼動的市占優勢，他們不會低估對手的進步速度，但也有絕對的信心。另外，針對討論聲不斷的「AI泡沫論」，魏哲家幽默表示他也很緊張，表示台積電投入高額的資本支出，必須要謹慎行事，否則可能是一場災難。

