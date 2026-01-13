台積電目標價2050元？大咖投顧法說會前上車 阮慕驊看1震盪訊號：世事難料

台積電將於1月15日舉行2026的首次法說會，台積電近期股價不斷飆升，上周更正式突破1700元關卡，今（13）日再創新高，攻上1720元，多家外資也看好台積電，紛紛上調目標價，元大更大幅上調台積電目標價到2050元。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文表示，元大在法說前對神山按讚，不過大盤今早在15%關稅的利多下開高，隨即卻又賣壓湧現，一度打到平盤，到底誰在賣？誰在買？法說會隔日見真章。

外資近來紛紛上調台積電目標價，元大也選擇在法說會前跟進上調，將台積電目標價從原先的1710元調至2050元。元大透露原因在於，台積電N3產能利用率趨緊，GPU、TPU及手機AP需求強勁。2026年底CoWoS預估產能由110kwpm上修至125kwpm，AI加速器製程持續由N4轉進N3。因此上修對於台積電的營收預估，將目標價自1710元上調至2050元。

對此，阮慕驊表示，元大選在法說會前對神山所按了讚，而大盤今天在市場傳言對等關稅15%的利多下，開高衝高至30973點。不過，上午賣壓即湧出，把大盤甚至打到平盤之下，高低差達444點，就是這數字，一點不差。

「今天是誰在賣？誰在買？」阮慕驊直言，他覺得滿手賺錢股票的人，應該買不太下去吧。不過世事難料，尤其是股市，見真章之日在1月16號，也就是台積電法說會隔日，大家周五見。

