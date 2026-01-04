台積電目標價2400元？外資預言「還沒漲完」 揭關鍵分水領：營收將爆炸性成長

​半導體龍頭台積電ADR日前在美股開紅盤日大漲5.7%，市值衝到1.657兆美元榮登全球排名第6大，1月15日也將召開法說會，備受外界關注。股票市場上的動向，根據外資研究機構Aletheia Capital公布的最新產業觀察指出，在AI需求的爆發下，台積電的2026年營收預估將年增約33%至1633億美元，股價有望登上新台幣2400元。

​台積電繼在台股今年首個交易日衝上1585元新高後，在美股交易的存託憑證（ADR）2日也跳漲逾5%至歷史高點，市值一舉超越博通、Meta，成為全球市值第6大公司。台積電ADR 2日收盤大漲5.17%至319.61美元新高，同時也帶動市值達到1.657兆美元（約新台幣52兆元）。目前全球市值最高公司是輝達，其次則依序是蘋果、谷歌母公司Alphabet、微軟和亞馬遜。

外資研究機構Aletheia Capital釋出最新產業觀察表示，市場低估了台積電未來幾年的擴張速度。報告預估，2025至2028年間，5奈米以下先進製程產能將進入高速成長期，年複合成長率（CAGR）上看30%以上。其中，2027年被視為關鍵轉折年，當年先進製程產能年增幅可能一舉放大至40%到50%。屆時，台積電將同時量產N3、N2／A16，並推進至A14世代。若計畫順利，至2028年，最先進製程占12吋晶圓總產能比重，將由2025年不到三成，躍升至2028年逾五成。

Aletheia Capital也指出，台積電正在將老舊工廠轉型， 200mm（8 吋）廠轉型為先進封裝基地。這些轉型後的資產價值可提升5到10倍，預計到2028E可貢獻1000億至1200億美元的營收。獲利領先市場，預估FY26E/27E的EPS將比市場共識高出25到30%，台積電的股價有望攻上2400元。

在台積電的財務方面，Aletheia的產業報告預估，台積電2026年營收將年增約33%至1633億美元，2027年更有機會突破2000億美元；每股盈餘（EPS）則可望由2024年的45.2元，跳升至2027年的120.2元。至2027年，AI相關營收占比預估將逼近40%～45%。即使資本支出同步拉高至600億美元以上，在高成長支撐下，資本支出占營收比重仍可維持在約三成的健康水準，顯示台積電在積極擴張之餘，仍具充沛現金流與長線競爭力。

