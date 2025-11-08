【台積電研發大軍2-1】集結台灣最聰明的人！近2成擁有博士學位
台積電研發大將余振華、羅唯仁相繼於今年7月退休，目前研發組織仍由執行副總暨共同營運長米玉傑掌舵。台積電研發團隊從1997年僅120人，成長到如今超過1萬人的規模，其中更有1890人擁有博士學位，儘管外傳羅唯仁退休可能被大廠延攬，過去甚至也有指標人物出走案例，但台積電研發大軍有其光榮發展歷史，歷來強將如雲，實力不被輕易動搖。
目前台積電研發組織除最高主管米玉傑外，副總級高階主管還有3奈米平台研發副總吳顯揚、Pathfinding（未來技術節點）研發副總曹敏、先進設備暨模組發展研發副總章勳明、特殊技術研發副總游秋山、平台研發副總葉主輝、設計暨技術平台研發副總魯立忠，以及元件整合暨先進封裝副總徐國晉等共7位。
上週半導體業界傳出，台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總羅唯仁將轉戰英特爾，接掌研發部門。英特爾則指出，不針對市場傳言進行回應。而羅唯仁甫於9月中旬，與米玉傑一起獲選工研院新科院士殊榮。
羅唯仁以張忠謀馬首是瞻 轉戰英特爾機率小
羅唯仁在致詞時，頻頻推崇台積電創辦人張忠謀。他說，張忠謀建立了一個睿智創新的平台，許許多多的客戶與台積電一起成長茁壯，創造了精彩的雙贏，輝達就是一個廣為流傳的傳奇故事。他也提到，台積電前後16萬名員工，本著用心敬業的態度，以「One Team」方式做出眾志成城、積沙成塔的貢獻，這群人是值得記住的無名英雄。
從言詞中就可看出，羅唯仁對張忠謀馬首是瞻，不太可能做出傷害台積電的行為，再加上2年期競業條款限制，轉戰英特爾勢必是困難重重。
但也有另一派市場人士指出，在川普政府壓力下，台積電一直被傳要「救援英特爾」，包括資金、技術都曾是救援項目之一，倘若羅唯仁真的掌管英特爾研發部門，等於是在人力、技術上的雙重救援，美方將會樂見其成。
談起台積電研發團隊的歷史，就要從前研發資深副總蔣尚義（現任鴻海董事、訊芯-KY董事長）說起。
時間回到1997年4月，台積電第三任總經理布魯克辭職，張忠謀自己兼任總經理，曾繁城推薦蔣尚義擔任研發長，蔣是史丹佛大學電機研究所博士，曾於德儀、HP任職。張與蔣面談後，立即邀請他擔任台積電的研發副總。
蔣尚義到任後 研發團隊起飛
蔣尚義在1997年7月7日報到，張忠謀開門見山對他說：「台積電的目標是成為業界的技術領導者。」那時，台積電研發部門僅120人，一年經費不到1億美元，比一線大廠少非常多。因此，蔣尚義單純認為，要當領導者是非常遙遠的事。如果能做到第二排的第一個，就很不錯了。於是他委婉回答張：「技術領先者在研發經費的投資，大約是當老二的3倍」。
聽到此言，張忠謀立刻訓了蔣尚義一頓，說左大川（前任研發副總）不會像蔣一樣，他就是知道台積電要做技術領先者，認為蔣尚義太沒有出息，眼光不夠。
2003年成功開發0.13微米技術 研發六騎士一戰成名
蔣尚義掌管台積電研發部門多年。2003年，團隊以「0.13微米SoC低介電質銅導線先進邏輯製程技術」獲頒當年度「傑出科學與技術人才獎」。當時，團隊成員包括負責先進模組的梁孟松，領導銅導線和低介電材料整合的余振華，開創193奈米黃光製程的林本堅，以及負責良率提升和整合整體邏輯製程的孫元成與楊光磊。這六人也因此有了「研發六騎士」稱號。
蔣尚義在蔡力行擔任CEO期間選擇退休。2009年9月，台積電發生「變相裁員」事件，蔡力行被拔除CEO職務，改任新事業總經理。張忠謀則重兼CEO一職。
蔣重回台積電 開啟「先進封裝」研發濫觴
張回任CEO後，要求蔣尚義回台積電重任研發主管，蔣慨然答應。當時他向張忠謀提議，認為台積電需要開始研發先進封裝技術，「摩爾定律快停了，我們看到有很多封裝成為瓶頸，台積電可以透過先進封裝技術，解決電路板上每個晶片單元各自為政的問題」。他們只談了一個小時，張忠謀就決定撥出400名研發人力和1億美元資金來購置設備。
2012年，在蔣尚義帶領研發團隊努力之下，台積電推出第一代封裝技術，名為 CoWoS，但那時採用的客戶非常少，僅受到賽靈思、海思半導體的青睞。蔣尚義一直不知道當時的 CoWoS 為何乏人問津，直到他在某個餐敘場合與高通副總裁閒聊，對方提及，台積電若將晶片每平方毫米的封裝售價降至1美分，他才會採用。
後來，蔣尚義請部屬余振華精算，發現 CoWoS 的成本是每平方毫米7美分，也就是客戶期盼成本的7倍之多。為符合市場需求，隔年，余振華開發出 InFO 先進封裝技術，將成本降到每平方毫米1美分以下，吸引許多客戶採用。
時至今日，由於 AI 興起，CoWoS 反倒成為台積電的金雞母，先進封裝必須與先進製程同步擴充產能，才能滿足客戶需求。
蔣尚義當年加入台積電時，研發部門僅120人。到他2013年10月底第2度從台積電退休時，研發團隊已擴增到7000多人規模。兩年前台積電寶山研發中心啟用時，研發組織員工數量約8700人，如今已超過1萬人，其中更有1890人擁有博士學位，堪稱台灣最聰明的人聚集之處。
更多太報報導
【台積電研發大軍2-2】去年研發支出佔營收比重僅7.1% 未達張忠謀訂下之目標
台積電董座魏哲家腳下運動鞋超吸睛 他笑稱：明年大家一定買得到
快閃訪台與台積電高層談了啥？ 黃仁勳秒回「我們沒有談到漲價」
其他人也在看
半導體設備廠驚傳遭檢調搜索！公司發重訊證實：依法配合調查
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導從事研發、製造及銷售半導體封裝與測試製程相關設備的半導體設備廠印能科技，驚傳遭檢調搜索。公司今（8）日發重訊證實，檢...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
輝達電力大革命題材退燒！這SiC晶圓代工廠「12天連跌24%」登弱勢股王 Q3每股虧損0.48元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美股全面走跌影響，台股昨（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點。觀察昨日弱勢個股，晶圓代工廠漢磊（3...FTNN新聞網 ・ 1 天前
10月營收年增262%！外資大砍刀不留情…單日猛倒這「記憶體指標廠」2.6萬張 提款近40億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日隨美股回落，加權指數開低震盪走低，終場大跌248.04點，收在27,651.41點，跌幅0.89％，成交額達4,690.2億元。...FTNN新聞網 ・ 1 天前
補充保費改革引議！ 醫認「拿利息、股利太狠」：可從這2稅下手
衛福部近日指正在研擬健保補充保費改革，導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾2萬元收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務增加上看200億元，引發爭議。行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。對於此議題，...CTWANT ・ 1 天前
高股息ETF十強揭曉！00927漲23%唯一打敗大盤 0056也入榜
雖然台股高息ETF今年來績效落後市值型備感壓力，但還是有績效不錯的，觀察市面上高息ETF今年來含息績效，有6檔超過一成，其中群益半導體收益ETF（00927）今年來含息報酬23.31%勝過大盤的21.12%，是唯一一檔打敗大盤的台股高息ETF，擁有148.6萬受益人的元大高股息（0056）也入榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
高股息ETF十強出爐！00927今年來含息報酬率飆23.31％跑第一 0056、00918也進榜
雖然台股高息ETF今年來績效落後市值型備感壓力，但還是有績效不錯的，觀察市面上高息ETF今年來含息績效表現上，還是有表現不錯的，有6檔績效超過一成，其中群益半導體收益ETF（00927）今年來含息報酬23.31％，勝過大盤的21.12％，是唯一1檔打敗大盤的台股高息ETF。中時財經即時 ・ 1 天前
快訊／科技業慘澹…美股開盤4大指數、熱門科技股都跌了
美國企業裁員數據惡化，加上AI、科技股估值過高的風險仍在，上個交易日市場情緒似乎以避險為主，4大指數均以下跌作收。科技股方面，傳出美國政府不允許輝達把晶片賣到中國，反而是超微獲准。還有特斯拉通過近1兆美元的長期薪酬計畫等，這幾檔是否能在股市中突破？待觀察。今（7）日美股開盤，4大指數，輝達、超微等熱門科技股均走跌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
179萬股民哭癱！外資爆砍0050逾26萬張 百萬國民ETF全挨刀失血203億
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股本周二再創史高28554.61點，但周五跌落月線，加權指數收在27651.41點，周線下跌581.94點，跌幅2.06%。證交所公布籌碼動...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
黃仁勳返台探神山「韓炸雞吃完還是想念台積排」/ 外資連六賣 台積電走弱大盤周線翻黑/傳產股發威 台塑四寶扛大旗撐盤｜Yahoo財經掃描
美股周四延續拉回走勢，四大指數全面收黑。道瓊指數下跌0.84%，標普500指數跌1.12%，那斯達克指數挫1.9%，費半指數更重挫2.39%。市場仍受美國政府停擺陰霾籠罩，加上人力資源機構公布10月裁員數暴增逾180%，引發對景氣下行的憂慮，儘管芝商所FedWatch顯示12月降息機率升至近七成，但投資人對經濟放緩的疑慮升溫，使美股承壓收低。科技股再度成為賣壓重心，AMD重摔7.27%、輝達跌3.65%，甲骨文與博通也雙雙走弱；台積電ADR下跌3.55%，同步拖累晶圓代工族群。 亞股今日全面承接美股跌勢，日股大跌607點，跌幅1.19%，韓股下跌1.81%，港股與上證指數亦同步走弱，區域資金轉向避險。 台股今（7）日開盤即走弱，盤中一度大跌逾270點，終場收在27,651.41點，下跌248.04點，成交金額4700.18億元，周線中止連5紅、回跌582點失守月線。權值股普遍走弱，台積電(2330)下跌5元收1460元，鴻海(2317)、聯發科(2454)、台達電(2308)同步收黑；不過，塑化與傳產股逆勢撐盤，台塑化(6505)漲近半根停板，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)漲幅逾2%至4%，勝悅-KY(1340)更強攻漲停。紡織股部分，受惠市場資金移轉資產題材，短線漲勢主要受資金避險、換季需求及資產重估動能推升，包括紡織龍頭儒鴻 、聚陽等都有亮眼表現。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
寶佳狙擊中石化四天爆量近70萬張股價重回票面10元創一年新高
大型房地產開發業者寶佳集團近日大舉入股中工（2515）逾一成股權，市場隨即傳出，其背後可能劍指中石化（1314）經營權，引發投資人熱議。受此消息激勵，中石化已連漲四天，今（7）日再度開高走高，股價一度大漲逾8%，開盤即攻上10.5元股價收復票面，創一年多新高，四天爆近70萬巨量。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
盤後籌碼／外資再砍353億！台股重挫248點 被砍前3檔都是熱門股
美國最新裁員數據顯示企業削減人力規模擴大，加劇市場對經濟衰退疑慮，道瓊（6）日重挫近400點，美債殖利率同步暴跌。受此衝擊，亞股全面承壓，台股（7）日開低走低，終場下跌248點、收27,651點，成交金額4,690億元。外資續砍353.6億元，三大法人合計賣超473.3億元，電子、金融與傳產族群全面走弱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
熱門股／金居財報後 新目標價出爐
銅箔廠金居（8358）公布2025年第三季財報，稅後純益2.5億元，季增51.6%、年增13.7%，每股盈餘（EPS）1元，優於市場預期。公司並公告10月營收7億元，月增4.6%、年增34%，顯示第四季開局強勁。在AI伺服器與高階CCL材料需求強勁支撐下，中信投顧預估金居2026與2027年每股盈餘分別為15.17元與25.42元，給予「買進」評等與300元目標價。元大則維持「正向看法」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美元降息有變數？ 臺幣恐再現波動 出口業者警戒
美國聯準會10月份正式結束量化緊縮階段，並一如預期地再降一碼，市場則認為更該關注的是聯準會主席鮑爾將卸任，新主席會不會更願意回應川普，這可能會對美元走勢有更強大的影響，而台灣出口業者，面對美國關稅衝擊和匯率波動，又該如何找到機會、趨吉避凶，專家們如何看待美元長期趨勢，來看TVBS深度特寫報導TVBS新聞網 ・ 9 小時前
旅天下通過上櫃案 最快明年第一季上櫃交易
櫃買中心6日召開上櫃審議會，通過旅天下（6961）上櫃申請案。依照目前時程推估，若一切順利，最早可望於明年第一季正式上櫃交易。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
「美國恐迎來最大惡夢！」郭正亮指這國貨幣爆發性成長：全球公司開始減持美元
隨著中美競爭加劇和地緣政治風險升溫，中國開始積極加快「去美元化」速度，2023年3月人民幣占中國對外貿易份額已首度超過美元。對此，前立委郭正亮在個人YT節目《亮子力學》表示，未來人民幣在貿易、國際支付的使用勢必會爆發性成長，人民幣的逐漸崛起，恐成為美國最大的惡夢。郭正亮指出，中國物流公司「京東物流」宣布未來5年將採購300萬台機器人、100萬台無人車及10萬......風傳媒 ・ 21 小時前
Q3淨利飆259％衝破15億！今「5檔個股攻漲停」記憶體大廠、高端疫苗殺出重圍
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導在週四美股四大指數均收黑的狀況下，台股今（7）日稍早以下跌80.91點，為27818.454點開低後，指數持續下挫，最低一度下跌20...FTNN新聞網 ・ 1 天前
旗下記憶體廠股價翻漲！三大法人砸逾7億掃進「它」1.8萬張 專家點名看好
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日開低震盪走低，終場大跌248.04點，收在27,651.41點，跌幅0.89％，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向...FTNN新聞網 ・ 1 天前
驚人！緯穎前三季已大賺20個股本翻倍增 再砸139億元租美墨廠房
太狂了！伺服器大廠緯穎（6669）今（7）日公布前三季合併營收達6,582.23億元，稅後淨利為373.27億元，基本每股盈餘（EPS）為200.85元，相當於20個股本，呈倍數成長，創歷史新高。董事會也同步通過決議，擬再砸4.5億美元（約新台幣139.46億元）租美、墨廠房。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
輝達黃仁勳來了！率先拜訪台灣AI供應鏈
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將於今日抵台，準備熱情參與明日台積電（2330）運動會，與台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家共聚一堂，黃仁勳參加台積電運動會，表達輝達與台積電密切合作關係，衷心感謝台積電大力配合發展AI（人工智慧），同時也象徵台灣供應鏈在AI領域的關鍵地位，據了解，黃仁勳今日並自由時報 ・ 1 天前