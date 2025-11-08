【台積電研發大軍2-2】去年研發支出佔營收比重僅7.1% 未達張忠謀訂下之目標

台積電創辦人張忠謀定下每年研發費用佔營收比重8%的目標。取自TSMC



護國神山台積電研發團隊現已突破1萬人，2024年研發費用達到63.61億美元，成為台灣首家研發經費超越2千億台幣的跨國企業，甚至遠超過MIT麻省理工學院一年的研發經費。多年來，研發支出佔營收比率始終維持在8%左右，這是創辦人張忠謀對研發團隊的期許，因為唯有堅持「技術領先」（Technology Leadership），才能坐穩晶圓代工世界第一寶座。

為何將研發費用定於營收額8%？張忠謀在《自傳下冊》提到，他在德州儀器任全球半導體集團總經理時，想把德儀半導體研發經費從營收4.7%增加至5.5%，但屢次都被大老闆拒絕，這是他在德儀職涯中的遺憾。

回任CEO 將每年研發費用訂為營收8%

自1997年至2009年，台積電研發費用占營收比例在5%～7%之間。張忠謀在2009年回鍋擔任CEO後，覺得研發費用還有增加的空間，「就隨手拈了8%這個數字，作為研發經費占營收的『模型』，到了2011年以後，幾乎每年研發經費都是當年營收的8%左右。」

「這個數字20多年未曾改變過」。他曾在公開場合提到，「本來以為營收額愈來愈大，研發比例可能沒達到8%。但是研發同仁未曾讓步，因此還是8%。」隨著營收逐年成長，研發經費在2023年已擴大到56億美元，比美國MIT麻省理工學院全年20億預算還高出非常多。

從2015年至2024年，研發費用年複合平均成長率已達13%，研發團隊人數年複合平均成長率已達7.7%。

研發費用2024未達標！未來年度目標改成7~9%

2015年起，台積電研發費用佔營收比重始終維持在8%上下，但2022年營收激增，比例大幅降至7.2%，隔年回升到8.5%。

2024年，台積電研發費用已達63.61億美元，比例佔營收7.1%，相較2023年8.5%和年度目標（亦為8.5%）有一段差距。原因是2024年營收創新高，達到900.83億美元，若以8%計算，研發費用須達72.066億美元，但實際上僅63.61億美元。

台積電2015年～2024年研發費用佔營收比重趨勢圖。取自TSMC

台積電在《永續報告書》指出，自2013年起至今，公司營收與研發支出逐年創新高，2024年研發支出佔營收比例下降，主因係營收成長幅度大於研發費用成長，2024年研發支出為63.61億美元，較10年前增加3.1倍。台積電原本將目標設定原為單一年度的研發費用對應營收比率，因受景氣波動起伏影響，故自2025年起調整目標為比率區間。2030年之前，每年研發支出目標仍為營收的7%～9%。

未來研發計畫

台積電研發組織分為「中央研發」和「晶圓廠研發」2個部分。「中央研發」組織位於寶山全球研發中心，專注於開發新邏輯、系統單晶片（SoC）、衍生產品及封裝/系統級封裝（SIP）技術以及具成本效益的3D晶圓級系統整合解決方案。「晶圓廠研發」團隊則位於各晶圓廠，聚焦於升級製程技術，以提升晶片性能、降低成本與增加產量。

為了保持技術領先地位，台積電持續在研發領域進行大量投資；包括A16及A14先進CMOS邏輯技術開發推進中。

為了因應3DIC（三維積體電路）整合趨勢，台積電正在開發更具成本效益及更具尺寸、效能優勢的解決方案。例如3DFabric先進封裝研發部門正在開發子系統整合的創新，以進一步提升先進CMOS邏輯應用，同時也繼續加強對新型特殊技術如5G和智慧物聯網應用的射頻及三維智慧感測器的關注。

另有「探索性研發工作」則聚焦於A14之後技術，如三維電晶體、低電阻導線等領域。研發部門持續開發可能在未來十年及更長時間內採用的新材料、製程、元件和記憶體如特殊系統單晶片技術（包括新型記憶體、微機電、射頻、類比晶片）及未來八至十年的電晶體技術，並發展下一世代極紫外光及相關曝光技術以延伸摩爾定律。

台積電致力研發TSMC-SoW系統級晶圓技術，將所有必要的元件如連接器、電源模組和冷卻模組整合在一起。取自TSMC

