台積電砸逾1.79億美元取得美國廠第二塊地 占地約半個竹科

台積電斥資1.79億美元取得美國廠第二塊地，占地365公頃約半個新竹科學園區。（圖：取自台積電官網）

晶圓代工龍頭廠台積電8日公告美國子公司TSMC Arizona斥資逾1.7925億美元（約新台幣逾56.55億元）向亞利桑那州州政府取得新土地，面積達365.2651萬平方公尺（約365.2651公頃），再加上第一塊用地的445公頃，台積電位於亞利桑那州的建廠用地共達810公頃多，超越新竹科學園區面積776公頃。

台積電8日代美國亞利桑那子公司公告向亞利桑那州州政府取得土地，並經過董事會通過，土地坐落於亞利桑那鳳凰城303高速公路南邊，具體目的或用途供營運與生產使用，土地面積達365.2651萬平方公尺，總金額1.97億美元。

台積電董事長暨總裁魏哲家於上次法說會指出，台積電位於美國亞利桑那子公司即將在目前廠區附近取得第二塊大面積的土地，以因應大量且長期的AI相關需求，公司計畫在亞利桑那州擴展為一獨立的超大晶圓廠（GIGAFAB）聚落來回應客戶需求。

在美國總統川普政府致力於推動半導體供應鏈在地化下，台積電、三星電子等大廠紛紛加碼赴美投資。台積電預計在當地投資1650億美元，除了既有的三座12吋晶圓廠之外，還將投資興建三座晶圓廠、二座先進封裝廠及一座研發中心。