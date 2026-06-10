台積電磁吸效應 解密日全球光阻劑大廠JSR來台戰略

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者張建中台北10日電）當AI巨浪加速半導體先進製程迭代，國際材料巨頭若不與台積電即時「共同研發」，將面臨落隊風險已是不爭事實。向來保守的日本材料大廠JSR大舉擴大在台投資，背後不僅是台積電1年560億美元資本支出的磁吸效應，更是美日台鐵三角生態系不可逆的本土化戰略。

眾所周知，艾司摩爾（ASML）的微影設備是半導體晶圓廠競逐先進製程的重要武器，然而，空有百億神兵，若缺乏「光阻劑」這項點石成金的關鍵材料，也無法在矽晶圓上刻劃出奈米級的晶片電路。

廣告 廣告

長期以來，全球光阻劑市場形同日本企業的獨門武器。JSR與信越化學高居全球前2大，若加計東京應化工業（TOK）與住友化學，日商便強勢囊括全球超過8成的市占率。

日本在2019年對南韓發動貿易戰，針對生產晶片與面板不可或缺的光阻劑（photoresist）等關鍵材料祭出嚴格出口管制，此舉重創高度依賴日本原料的三星與SK海力士等韓國科技巨頭。

這項在日韓貿易戰中曾被日本政府當作掣肘韓國半導體的「戰略物資」，如今正因以台積電為核心的半導體供應鏈日益壯大，巨頭JSR正將其關鍵的製造與研發重鎮，加速向台灣傾斜。

「大廚、廚具與食材」完美合作 台積電就是那名大廚

今年4月，鄰近新竹科學園區的湖口基地迎來了一場科技界盛典，JSR旗下台灣捷時雅電子材料，與全球半導體設備龍頭台灣應用材料（Applied Materials）攜手打造的「先進平坦製程解決方案聯合研究中心」正式落成啟用，JSR社長堀哲朗更親自跨海站台，足見日方對這項全球材料研發布局的高度重視。

在啟用典禮上，台積電研究發展副總經理章勳明的一席話，清楚揭示先進製程背後的嚴苛挑戰。身為台積電第一位化學機械平坦化（CMP）工程師，他將應用材料的設備和JSR的研磨液比喻為廚具和食材，台積電就像是一名大廚，要三者完美配合，才能做出米其林等級的料理。聯合研究中心就像是一個更先進、更完備的新廚房，可以共同發揮更多的創意，創造更多的不可能。

章勳明還道出當前半導體先進製程在CMP的嚴苛挑戰，要求在12吋晶圓上面磨完之後的平坦度要在1奈米內，聽起來抽象，但若以相當於1個棒球場的地面凹凸必須小於1根頭髮的厚度比喻，就可以知道難度有多高。

因應工程的大挑戰，章勳明說，未來台積電與應用材料和JSR在設備、研磨液及材料上面的合作會越來越密切，不僅跨國、跨廠商之間的合作重要，同時見證國際大廠來台灣發展半導體技術的趨勢，以及台積電根留台灣的決心。

低調的戰略落腳 百億資本支出下的磁吸效應

相較於新竹聯合研究中心落成時的大張旗鼓，JSR在雲林虎尾園區的另一項大動作，則顯得異常低調。

在JSR、華立和李長榮化工的新聞稿中提到，台灣捷時雅先進製造公司將成為台灣先進電子材料的製造基地，為不斷成長的先進半導體市場建立穩定供應體系。至於量產時程與產能規模等細節並未說明。

根據經濟部商業司資料，台灣捷時雅先進製造公司已於今年4月上旬低調設立，實收資本額達新台幣11.7億元。其中，JSR豪擲5.97億元持股過半主導營運，榮化與華立則分別持股近39%與10%。

JSR是台灣捷時雅先進製造的最大股東，持股過半，將主導台灣捷時雅先進製造的營運。華立表示，JSR未來光阻劑技術研發中心仍會在日本，不過，依照日本企業保守風格，JSR能夠在台合資生產光阻劑，不難看出已經豎立台日合作的重大里程碑。

李長榮認為，這是結合專業技術與通路的戰略合作，將強化JSR全球電子材料業務結構。華立指出，這對台灣半導體產業發展將具加分效果。

這股讓日本材料巨頭打破常規、大舉東渡的推力，毫無疑問來自於台積電。

台積電不僅囊括全球超過7成的晶圓代工市場，為了持續衝刺先進製程、封裝及擴充產能，1年的資本支出已飆升至將近560億美元的天文數字。這塊由台積電創造出來的巨大商機蛋糕，成了全球營造、廠務、設備與材料廠不得不爭奪的戰略核心。

美日台鐵三角互補 不與台積電合作就有「落隊」風險

半導體產業專家分析表示，JSR擴大台灣投資是大勢所趨，是台積電對全球供應鏈的影響力，以及在台灣韌性供應鏈的實證，也是台灣、日本和美國合作的典範，將強化台灣在全球最完整供應鏈的地位。

台積電不僅在半導體製程技術居領先地位，囊括全球超過7成的晶圓代工，為持續衝刺製程技術及擴充產能，台積電1年還將投入近560億美元資本支出，是營造、廠務、設備和材料廠的一大商機。

專家指出，人工智慧（AI）及先進半導體技術迭代速度越來越快，沒有在台灣快速和台積電即時共同研發最新製程，就面臨落隊的風險，如今只有在台本土化的外商以及本土的台商才有機會。

不同於三星等韓國巨頭習慣透過投資或併購，直接與日本材料商競爭、甚至試圖取而代之；台積電一向專注於代工本業，不輕易介入供應鏈與材料商爭利。正因為這種「不與客戶、供應商競爭」的信任基礎，反而創造出一個由「台灣的製造、美國的設備、日本的材料」三方彼此高度信任、利益互補的黃金鐵三角。

2024年，JSR才剛被日本政府支持的基金（JICC-02）收購並下市，肩負著日本振興半導體榮光的國家級任務。如今選擇在台灣生根、建廠、共同研發，不僅驗證了台積電對全球供應鏈「喊水結凍」影響力，更在台灣鑄造出全球最具韌性且無法被輕易取代的半導體科技防線。（編輯：林家嫻）1150610