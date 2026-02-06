台積電神話變惡夢？房市潮水退了！四大科學園區預售屋買氣重挫7成8起

記者陳韋帆／台北報導

房市潮水退潮，台積宅買氣退燒，全台四大園區預售屋買氣重挫逾7成8起跳，尤其竹科、高科更是下跌逾8成最嚴重。（圖／記者陳韋帆攝影）

房市投機潮水退潮，投資利多轉成空，台積電房市熱炒區域全面退燒，全台四大科學園區「竹科、中科、南科、高科」預售屋買氣重挫7成8起跳，尤其是竹科、高科重挫逾8成5最嚴重。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，在預售屋禁轉、第7波信用管制下，投資盤已全面退場，園區利多也擋不住「價高量大」的市況，買氣陷入膠著。

根據永慶房屋統計，比較2024、2025四大科技園區預售屋交易市況，依衰退情況排序，高雄園區年減85.5%、竹科園區年減83.1%、中科及台南園區年減超過75%；進一步觀察，園區有四行政區衰退最嚴重，通通超過8成，包括高雄楠梓、高雄橋頭、新竹寶山、新竹竹北。

全台四大科學園區近2年預售屋買氣變化。（圖／永慶房屋提供）

預售交易量寶山竹北暴跌近9成 高房價疊加信用管制重創買氣

陳金萍表示，竹科是過往買氣最熱的區域，但2025年遭到重創，顯示房市神話不再，以寶山鄉來說，過去受台積電設廠效應帶動房價飆升，但房價高檔加上信用管制衝擊，買氣迅速枯竭，而竹北市身為科技產業重鎮，原具備強大高薪人才需求，但在2025年政策持續收緊下，即便科技人財力雄厚，購屋心態也轉趨保守觀望，導致量能迅速崩跌。

全台預售屋市場在2025年延續了前一年的低迷，第七波信用管制讓資金派對正式終結。陳金萍表示，消費者購屋信心不足，對於未來房價續漲的可能性存疑，這讓過去依賴園區題材炒作的蛋白區首當其衝。在銀行房貸緊縮的環境下，原本預期房價會因建設題材支撐的自住客，也因貸款成數受限或擔心高位套牢而止步，使科技重劃區的熱度在短短一年內從沸點降至冰點。

高科預售屋買氣居各大園區量縮之首 楠梓橋頭供給過剩面臨去化危機

高雄園區2025年前11月預售量縮幅度高達85.5%，高居全台各園區之冠。陳金萍指出，北高雄的橋頭與楠梓區過去因台積電進駐，房價漲幅兇猛，吸引大量建商進場搶推案。然而，2024下半年至今受房貸緊縮影響，買氣急凍，這兩區因推案量極大，過多的供給量在需求縮減時顯得格外沉重，導致市場去化速度大幅放緩。楠梓區更以87.5%的驚人縮幅，反映出追高買盤已全面撤守。

她指出，目前科技園區周邊房市已進入價格與交易量的雙重修正期，高雄園區周邊土地與房價先前水漲船高，但在政策利空續行下，消費者開始期待更大的降價空間，買賣雙方對價格認知的落差愈拉愈大。這種「量縮價修」的趨勢在供給量過剩的重劃區尤為明顯。若建商與屋主無法給予有感的讓利，預計這類過度仰賴科技題材的區域，短期內交易量難以回溫，甚至可能面臨更長期的盤整考驗。

