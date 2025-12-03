台積電神龍擺尾收1450元 台股終場漲228點

▲台北股市今（3）日終場上漲228.77點或0.83%，收在27793.04點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 投資人對聯準會即將降息的期待持續升溫，科技股買盤回流，美股四大指數週二全數走高，帶動台北股市今（3）日開盤上漲41.36點、來到27605.63點，盤中最高一度來到27847.67點，終場上漲228.77點或0.83%，收在27793.04點，成交量為4396.98億元。

中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.34點、來到259.47點，終場上漲1.42點或0.55%，收在260.55點，成功站回所有均線，成交量為1199.7億元。今日個股成交量排行榜前五名為：南亞、台玻、南亞科、華邦電、力積電；個股成交值排行榜前五名為：南亞科、台積電、南亞、聯發科、世芯-KY。

權值股全數走高，權王台積電開高走高，最後一盤有3898張買單敲進，終場上漲20元或1.4%，收在最高價1450元，挹注大盤指數就有161點；鴻海終場上漲5元或2.25%，收在227元，挹注大盤指數就有21點。

台積電概念股也同步走高，竹陞科技攻上漲停價717元，台勝科、聖暉*上漲逾6%，亞翔上漲逾5%，景碩、世禾上漲逾4%，致茂、朋億*、漢唐上漲逾3%，漢科、均豪、均華、鈦昇、中砂、昇陽半導體、華景電、志聖上漲逾2%。

矽光子概念股也同步走高，上詮、立碁、光焱攻上漲停板，創威上漲逾6%，明泰上漲逾5%，訊芯-KY、前鼎上漲逾3%，華星光、蔚華科上漲逾2%。

今日盤面焦點在於被動元件族群，多檔攻上漲停價，包括鈞寶、今展科、金山電、九豪、華容、蜜望實、鈺鎧、千如，其餘個股也有好表現，三集瑞-KY上漲逾8%，天二科技、立隆電上漲逾4%。

PCB族群也有火種，德宏攻上漲停價70.1元，立誠上漲逾6%，景碩上漲逾4%，台郡、寶得利、松上上漲逾3%，毅嘉、南電、金居、達航科技、嘉聯益、銘旺科、志聖上漲逾2%。

