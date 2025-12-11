台積電秒填息後貼息！ 觸1515元後翻黑失5日線

台積電一開盤就上演秒填息，最高甚至觸及1515元，不過隨後就翻黑，收在1470元。（圖／東森新聞）





護國神山台積電，今天（11）除息5元，近185萬名股東在明年1/8可以領到股息。一開盤就上演秒填息，最高甚至觸及1515元，不過隨後就翻黑，收在1470元。就連電子股也全面熄火，但盤面上封測族群卻逆勢走高，台星科、華東強勢鎖住漲停。

護國神山台積電亮眼營收大加持，11日接著除息，以1510元開出，第20度上演秒填息大秀，最高漲到1515元。不過隨後量能萎縮，由紅翻黑，最終貼息，終場下跌2%收在1470元，失守5日線。

其他電子股也一起全嚇趴，老AI鴻海下跌3.2%來到226元，發哥聯發科收在1395元，廣達緯創都跌逾1.5%。

分析師王榮旭：「一些AI權重比較高的股票，都遭到調節，那再來的話就是說，因為現在的時間已經接近年底，確實有一些外資法人開始調節持股準備要放假，那台積電畢竟是大支的股票哦，也是外資操作的重點 ，通常大都會先調節這樣的個股。」

電子權值股全面熄火，即便受到聯準會降息激勵，大盤盤中一度衝上28568點新高，創高後一路下跌，最終勉強守住2萬8，收在28024點，成交量5178億。

台股大怒神，但中小型股，尤其封測卻是異軍突起，台星科、華東強勢漲停，超豐大漲半根，矽格、欣銓全數走強。

分析師王榮旭：「因為這個時間來講的話，外資慢慢退場，就由內資來控盤，那內資控盤都是鎖定中小型股來做點火，所以今天（12/11）一些光通訊的股票，或者是PCB的個股，中小型的一個表現，確實是相對強勢的。」

主因是受到記憶體報價驚驚漲，光通訊CPO升級，AI伺服器擴產利多消息助攻，推升封測需求。不過專家看，面對到年底作帳行情，指數雖作高檔整理，但把時間拉長，看AI還是有長期成長爆發力，發展空間還很大，多頭格局仍持續。

