台積電秒填息變貼息 創天價1515元後失守1500大關

台北市 / 綜合報導

台積電昨(10)日一度以1.57兆美元，相當於新台幣約49兆元的市值，首度超越石油公司「沙烏地阿美」，成為亞洲第一大市值的企業。雖然今(11)日回落來到1.23兆美元，不過專家認為，接下來台積電持續穩坐半導體龍頭的地位，未來還是很有機會，奪回亞洲一哥的寶座。而今日台積電上演除息秀一度秒填息，並且創下1515元的新高紀錄，可惜隨後因為賣壓沉重，讓股價在盤中填息變貼息。

護國神山台積電，週三的除息秀走的有些崎嶇，一開盤先上演秒填息，股價一度來到1515元創下歷史新高，然而盤中卻從填息變貼息，失守1500元，拖累加權指數，盤中同步下殺。

資深分析師盧昱衡說：「(原因在於)早上的這個利多，並沒有進一步帶動，美國期指往上走，那美國期指的往下的部分，主要是來自於甲骨文的財報，大家覺得並沒有給很好的一個評價，這些科技公司本身基期就比較高，然後再加上估值過高的疑慮，導致在短線上，追進的資金並沒有這麼積極。」

雖然股價在今日並沒有一路穩步上揚，不過前景依然暢旺，現在不只是台灣的護國神山，更開始爭奪亞洲一哥的寶座，資深分析師盧昱衡說：「產業景氣的輪動部分，台灣這邊，包含台積電自己都是在AI伺服器產業的一個核心地帶，所以這一波，不管是不僅僅是台灣本身的，像我們11月出口也超過南韓，AI產業所帶來的成長，是這一次台積電能夠，躍居霸主的一個主要的因素之一。」

AI需求強勁，加上終端市場溫和復甦，成為成績亮眼的主因，專家認為，接下來如果護國神山能夠穩住半導體龍頭地位，AI產業也持續暢旺，台積電穩坐亞洲市值第一的寶座指日可待。

