台積電移美是利多？鍾沛君打臉洗地仔：台灣恐面臨蕭條

卓榮泰(左)駁斥5000億美元說法稱絕對錯誤，沈伯洋(右)拿購屋替換概念，被外界批洗地。（合成圖／黃世麒攝、資料照）

台美關稅談成15％，但美國商務部長盧特尼克明言，台灣對美投資高達數千億美元，且僅是「頭期款」，引發掏空台灣疑慮。國民黨台北市議員鍾沛君示警，企業利多跟人民利多難以畫等號，未來半導體四成移美，只剩少數人獲利，台灣恐面臨蕭條的陰影。

鍾沛君分享她近日上政論節目談話的片段，她在節目中提到，這幾天討論最多的，就是投資美國到底要算2500億美元，還是2500億美元「疊加」2500億美元？民進黨立委沈伯洋用購屋比喻，說自己出頭期款、父母出擔保品，很多幫綠營洗地的名嘴也講出相同的概念。

鍾沛君強調，民進黨這種說法似是而非，首先，綠營講說「在野黨說政府要出資5000億美元是錯的」，這講法當然錯，因為根本不是在於政府沒有出資5000億美元，而是在野黨從來沒有講過「政府要出資」！因為赴美投資又不是軍購案，當然不可能是政府出錢。

鍾沛君指出，要嘛就是鼓勵企業在台灣跟國內銀行借，然後匯到美國去投資，或直接在美國當地借貸、現場投資。美方現在對外的說法，明顯已經看出來了，他們認為台灣的半導體，再加上ICT（資通訊科技）的產業鏈，到美投資金額就是2500億美元，沒有政府信保，但是已經承諾去設廠投資；「然後」加上2500億美元由政府信保、但「尚未確定是哪些企業」的投資，範圍已經劃定出來了。

鍾沛君質疑，這樣要去主張說，本來就已經打算去美國，或已經去美國的這些廠是利多？當然可以反映在執政黨常常跟大家講的，股價指數很漂亮等等。可是要注意，企業利多，跟人民利多，跟台灣利多，這三者是沒有辦法畫上等號的！台灣這幾年的加權股價指數，一直都靠台積電佔了一大半，台積電有一半是外資所持有，那為什麼我們絕對有信心覺得說，台積電過去是台灣利多？

「因為他大部分用的都是台灣的人！」鍾沛君直言，可是如果台積電四成移到境外去，那他會請這麼多台灣的員工嗎？而這些台灣員工如果得在美國的廠房工作，那麼大至奢侈品、房子，小至雞排、飲料，通通都在美國消費，就不是絕對台灣利多！就算到時候台積電的股價、業績依舊蒸蒸日上，可是他的股東人數就那180萬人，3分之2是不到一張的零股、迷你股東。台積電產業外移，或許可以持續獲利，但是長期下來，就跟現在的狀況不一樣，到時候就是少數人獲利、多數人無感，「甚至面臨蕭條的陰影面！」

