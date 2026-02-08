台積電突宣布熊本廠改3奈米！郭正亮怒轟：龔明鑫根本在編數字騙人

台積電董事長暨總裁魏哲家5日與日本首相高市早苗在東京首相官邸會面時表示，台積電正評估規劃將熊本興建中的第2座晶圓廠改採3奈米製程技術生產，以因應人工智慧帶來的強勁需求。前立委郭正亮於網路節目批評，這意味著經濟部部長龔明鑫5日於年終記者會上稱2030年台灣晶片產能占比仍高達85%的言論根本就是隨便講話，立刻就被揭發。

前立委郭正亮。（資料照／中天新聞）

郭正亮認為，台積電將高階製程放在日本是廣義的美國全球佈局，美國對此感到放心，因為至少不會被中國拿走。他指出，美國對在台灣的台積電永遠都會考慮軍事因素，但日本沒有這個問題。事實上，台積電在日本的營運狀況讓台積電非常滿意，政府以及員工的配合度都近似台灣，與美國則是天跟地之別。

廣告 廣告

經濟部長龔明鑫。（資料照／中天新聞）

郭正亮表示，台積電在美國設廠坦白說是飽受艱辛，「工會難搞、員工不配合、東西又貴，三不五時還會給你檢舉，日本完全沒有這種問題。」他強調，晶片高階製程移至日本，意味著龔明鑫說錯了，「龔明鑫在那邊吹牛，說台灣不用擔心，到2030年在台灣的高階製程有85%，美國只有15%。你以為你說這個，AIT不會寫報告？」美國人會怎麼想？

台積電。（圖／路透）

郭正亮直言，龔明鑫甚至說2035年台灣還有35%高階製程，這種經濟部部長乾脆下台算了，根本就是隨便講話，立刻就被揭發。他批評龔明鑫不只是報喜不報憂，還編造數字。郭正亮指出，台積電很照顧台灣，今年560億美元資金赴美不到100億，但明年還能這樣嗎？怎麼會任由這樣對美國的投資可以繼續下去？不到100億美元，美國人會看不懂嗎？一個廠不可能100億就蓋得起來。整個政府都在隨便講話。

延伸閱讀

鄭麗君駁台積產能轉移美國40% 強調先進製程必留台灣

台股封關在即！ 專家：可以低接11類股抱著過年

日本首座3奈米工廠誕生 魏哲家向高市早苗提熊本廠納先進製程