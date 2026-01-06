台積電竊密案再抓1內鬼 態度不佳被求刑8年8月

新竹市 / 綜合報導

台積電日前爆發3名內鬼集體竊密案，後來又抓到第4個涉案人，檢調查出，陳姓工程師，協助轉任東京威力的工程師，竊取「14奈米以下製程機密」，落網後，陳姓工程師沒有完全坦承犯行，態度也不好，被檢方求刑8年8個月，而且已經被法院裁定羈押！此外，東京威力也被再加罰2500萬。

記者：「有收錢嗎，為什麼漏台積電機密啊。」身穿囚服雙手上銬，三名工程師頭低低的，在警員的戒護下，被帶往法庭進行偵訊。

記者：「要認罪嗎，要拚交保嗎。」這三個人都是台積電前工程師，原本前途一片大好，但他們涉嫌內神通外鬼竊取機密，被起訴法辦，高檢署智財分署，昨(5)日發動第3波追加起訴，因為他們查出，還有一名陳姓工程師也是內鬼，檢方發動搜索，將他逮捕。

這名陳姓工程師，涉嫌協助竊取「14奈米以下製程機密」，檢察官認為，他落網後沒有完全認罪態度也不好，除了求刑8年8個月，法院也裁定羈押。

檢調除了抓到第4個涉案的內鬼，還發現日本半導體供應商「東京威力」，盧姓行銷主管案發後刪除機密資料，涉嫌湮滅證據，追加起訴，求處有期徒刑1年，東京威力公司也因此，除了去年被罰1億2千萬元之外，再被求處罰款2500萬元。

