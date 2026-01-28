台積電站上1820元 台股終場收最高點32803

▲台北股市今（28）日終場上漲485.9點或1.5%，收在今日最高點32803.82點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 美國股市週二漲多跌少，由於科技股表現強勁，帶動標普500指數改寫歷史新高，唯獨道瓊指數下跌0.8%，而台北股市今（28）日開盤上漲63.84點、來到32381.76點，最後一盤爆出買盤動力，台積電收在歷史新天價，推動指數終場上漲485.9點或1.5%，收在今日最高點32803.82點，成交量為8309.93億元。

中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.19點、來到306.45點，終場同樣收在最高點309.28點，上漲4.02點或1.32%，成交量為2336.04億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、聯電、力積電、華新、旺宏；個股成交量排行榜前五名為：台積電、聯電、南亞科、力積電、華邦電。

廣告 廣告

權值股多數走高，權王台積電再寫新紀錄，最後一盤爆出5738張買單，終場收在新天價1820元，上漲40元或2.25%，挹注大盤指數就有302點；鴻海則是守穩平盤價225.5元；台達電同樣收在最高價1280元，挹注大盤指數就有20點。

台積電創新天價，帶動相關族群走強，設備股順勢走強，竹陞科技、雷科、長廣、印能科技攻上漲停板，亞翔上漲逾8%，辛耘上漲逾7%，巨漢、惠特上漲逾4%，閎康、廣運、科嶠、萬潤、均華、家登上漲逾3%。

而輝達執行長黃仁勳即將在本週抵台，除了參加輝達台灣的尾牙之外，也計畫再度宴請供應鏈大佬，帶動相關族群走高，矽光子概念股持續走高，光焱、長興、眾達-KY、華星光、波若威、聯亞、光聖攻上漲停板，立碁上漲逾8%，訊芯-KY、創威、穩懋上漲逾7%，IET-KY上漲逾6%。

機器人概念股也有買單挹注，松翰、達明、士電攻上漲停板，廣明上漲逾6%，昆盈上漲逾8%，亞光、所羅門、高鋒上漲逾4%。

記憶體族群今日回神，旺宏、力積電、華邦電攻上漲停板，南亞科上漲逾7%；帶動模組廠同步走高，群聯上漲逾7%，品安上漲逾4%，創見、威剛、十銓上漲逾6%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

BCI指數暴漲22%！散裝股揚帆起行 新興、裕民、中航亮燈漲停

台積電衝1800元新天價、市值飆46.6兆元 法人：狂熱未出現退潮

美股多數走高、標普寫下歷史新高 台股開盤上漲63點