台積電站回1500元！台股漲逾200點 創歷史新高





台股今（26）日早盤開高震盪，一度來到28590點，漲逾200點，漲幅0.76%，預估成交量5300億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到271.65點，漲1.9點，漲幅0.7%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1505元，上漲10元，漲幅0.67%，鴻海（2317）早盤來到226元，上漲2元，漲幅0.89%，聯發科（2454）早盤則來到1385元，上障5元，漲幅0.36%。

記憶體族群部分，華邦電開盤來到77元，漲幅0.13%，旺宏來到39.3元，漲幅0.77%，力積電來到41.5元，漲幅逾3%，創意來到2125元，上漲100元，漲幅逾5%。

