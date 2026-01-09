台積電笑而不語？馬斯克想蓋能抽雪茄的晶圓廠 專家酸太天真：能做到的另有其人

特斯拉執行長馬斯克日前受訪表示，半導體業打造無塵室的方式存在問題，如果特斯拉自己蓋2奈米晶片廠，他打算在廠內吃起司漢堡、抽雪茄。對此，科技專家許美華直言，如果有一天，真的能夠做到這件事，那個人不會是馬斯克。

許美華在臉書撰文指出，她仔細看了馬斯克在媒體的訪談內容，其實馬斯克說的不是晶圓廠不需要無塵室，而是，不必把整個廠房空間都做到超嚴格的潔淨程度。只要確保晶圓在製造和搬運的過程中，全部封在機台內部和密封的晶圓傳送盒（FOUP）裡，全程用氮氣環境保護，由機器人負責搬運，這樣外部環境就算沒那麼乾淨，晶圓也不會被污染。

許美華坦言，馬斯克講這個就狀況外了，晶圓廠工程師一直非常清楚需要被嚴密保護的對象是「晶圓」，把自己包得像木乃伊，也是因為人太髒了會污染晶圓。許美華不諱言，馬斯克是很有想像力的大夢想家，經常提出很有創見的想法，像是把資料運算中心放到外太空把資料丟上去運算，再把結果丟下來，就非常有道理，因為雲端資料中心極耗電、龐大伺服器又有發熱問題，剛好可以利用太陽能和外太空自動降溫，而且真的可能發生，只是時間問題。

馬斯克想法太天真？許美華點出現實面臨的挑戰

然而，馬斯克今天講自己要蓋2奈米廠，而且要顛覆既有的晶片生產模式，許美華認為，顯得過度天真了，「我這邊也來打個賭，不是說馬斯克所想的事情不可能做到，而是，如果有一天，真的能夠做到這件事的人，不會是他。」

許美華解釋，要推進現有晶圓製造模式，擺脫完全潔淨Class 1的無塵室，讓工程師不必再穿兔子裝，第一個是機台設備必須改變設計，其中的重中之重，是晶圓製造最精密步驟的曝光顯影過程，也就是荷蘭的ASML的曝光機。而最可能第一個做到馬斯克的夢想，工程師可以在廠房吃泡麵的晶圓廠，當然就是ASML的快樂夥伴台積電。但是，這一切都需要時間，當然，還有改變設計到底在成本效益上划不划算。畢竟建造無塵室在晶圓廠整體成本佔比極低，而且，無塵室也保留了工程師處理機台突發狀況的許多彈性。

​許美華直言，最可能第一個做到馬斯克的夢想，工程師可以在廠房吃泡麵的晶圓廠，當然就是ASML的快樂夥伴台積電（見圖）。（資料照，顏麟宇攝）

馬斯克為何想蓋2奈米廠？

至於馬斯克為什麼會開始講要蓋2奈米廠？許美華認為，原因其實跟Open AI執行長奧特曼去（2025）年一度發瘋說要自己募資7兆美元蓋晶圓廠一樣，就是台積電董事長魏哲家說的，「產能不夠！不夠！不夠！」不過，奧特曼的7兆美元晶圓廠大夢，在跟台積電主管談過之後就恢復冷靜、打消念頭了。現在Open AI就是回到自己設計晶片，再交給台積電代工的理智道路上。馬斯克覺得台積電產能不夠，AI產業正撞上「晶片牆」，台積電會變成產業瓶頸，會拖慢他的xAI進度，所以才會發夢想要自己蓋2奈米廠。

許美華提到，從馬斯克最新的夢想藍圖可以看出，凡事信心爆棚的他，顯然完全低估了晶圓製造的精密複雜度，但是，實情是，晶圓製造比造車難太多了。應該很難想像，為什麼晶圓廠的設備跟製程工程師，一天到晚在想怎麼解決微塵掉落在晶圓上的問題，如果晶圓封起來就可以解決，台積電、英特爾、三星，多少聰明厲害的工程技術天才，早就解決了，不用等到馬斯克來提醒。

許美華說道，蓋一座晶圓廠很容易，有錢就做得到，但真正的挑戰在晶圓廠蓋完之後的製程精度跟良率，那是需要好幾代人才的專業、經驗，還有學習曲線的累積，「不過，我沒有要勸馬斯克打消念頭，相反地，我很希望他堅定信念，自己跳下來做晶圓製造，夢想愈大愈好。馬斯克最好2奈米真的蓋下去，到時候才會更彰顯台積電的了不起。」

