台積電第四季營收將超過1兆 股價創1705元新高 魏哲家身價爆增17億

台積電多頭漲勢未止，6日再創下1705元歷史新高，市值自2026年以來3個交易日增加4兆，董事長魏哲家1個月身價爆增17億。（攝影／鄭國強）

台積電6日再漲35元來到1705元的新高，也帶動台股今（6）日收30576點續創歷史新高，成交量7335億元。三大法人買超93億元，其中外資買超28.41億元，自營商買超91.98億元，投信賣超26.89億元。

鴻海、聯發科、台達電等其餘三大權值股呈現2好1壞，台達電大漲40元來到1050元，股價重返「千金俱樂部」，鴻海小漲1.5元收在236元，唯獨聯發科下跌10元，收在1485元。

廣告 廣告

台積電市值爆增4兆元，魏哲家身家一個月多出17億

台積電在12月31日市值已經爆增到40.19兆元，6日收盤市值來到44.215兆元，才3個交易日市值爆增了4兆，漲了10％。一個月前，12月5日，台積電的收盤價在1460元，6日1705元，董事長魏哲家個人持股7217張，個人身價也爆增到123億元，新增17億元。

由於台積電漲得又急又快，使得上市公司也按捺不住，把持股變現，中環（2323）在12月8到11日買進260張、平均成本1481元，昨（5）日台積電股價創新高，中環就公告處分有價證券台積電，賣在1635元，賣220張，這一波還有40張沒賣掉，但不到30天，這波交易大賺5327萬元。

法人預估第四季營將收超過1兆

台積電從1500元之後再漲200元來到1705元，乃因法人上周出的個股報告中紛紛預測，台積電去年第四季營收不錯，將超過1兆元，創下單季營收的歷史新高紀錄，過去一季最多營收也才9千多億元。

法人的報告指出，2025年第四季主因新台幣貶值與AI需求強勁，受惠有利的匯率與產能利用率提升，預估4Q25毛利率將達61.5％，優於財測區間的59到61.0％。雖然毛利率61.0％沒有突破歷史高點，但仍有單季EPS就賺進10元以上的可能。

至於2026年第一季，法人預估，3奈米、4奈米和5奈米產能利用率可望維持滿載，有望調漲代工單價3到5％，14奈米以上的成熟製程反而可能調降，由於2奈米單價較3奈米高30-50％，隨著2奈米出貨顯著放量 (2026年底月產能由目前的4萬片晶圓擴張至10萬片)，法人看好台積電整體代工價格將逐步上揚。

(原始連結)





更多信傳媒報導

BMI正常不等於健康》「過瘦」健康風險飆3倍...醫：過瘦比輕度肥胖更危險

藍白再度封殺中央政府總預算及國防特別條例 TPass若斷炊波及上百萬通勤族

台新銀擊敗其他銀行 承作北捷收單系統

