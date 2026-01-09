台積電第四季營收超標、2025年營收3.8兆元 年增31.6％

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（9）日公布 12 月合併營收約新台幣 3,350 億 300 萬元，月減 2.5%，但較前一年同期增加 20.4%。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 晶圓代工龍頭台積電（2330）今（9）日公布 12 月合併營收約新台幣 3,350 億 300 萬元，雖比 11 月營收 3,436.14 億元減少 2.5%，但較前一年同期增加 20.4%。累計 2025 全年營收約為新台幣 3 兆 8,090 億 5,400 萬元，創史上新高，較前一年同期增加 31.6%。

受美國科技股收跌影響，台積電ADR（TSM）收跌 0.67 美元或 0.21%，收 318.01 美元；輝達（NVDA）跌 4.11 美元或 2.17%，收 185.04 美元。台股今同步承壓，台積電收在 1,680 元，下跌 5 元或 0.3%。

台積電於今年 10、11 月營收累計已達 7,110.87 億元，加上 12 月份數字，第四季營收突破 1.04 兆元，和第三季相比，成長 5.66%，不但超出公司先前財測，也優於市場預期。

據先前台積電法說會上所釋出的展望，預估第四季美元營收322～334億美元，中間值 328 億美元，不過財測高標仍有機會創高，呈現較第三季 331 億美元季增。匯率假設新台幣兌一美元為 30.6 元下，毛利率有望達 59～61%，營益率 49～51%。

台積電將於 1 月 15 日召開法說會，外界聚焦 2026 年首季財測展望及先進製程漲價、資本支出增加、海外廠區擴產等議題。近期公司公告，旗下 2 奈米（N2）技術已如期於去（2025）年第四季開始量產。N2 技術採第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步。

隨著 AI 相關業務持續擴張，市場看好台積電 2026 年營收成長動能，主要能受惠於 N3、N2 先進製程放量，並在匯率有優勢下，預估今年營收年增幅有望突破 25%、每股獲利約 80～82 元，並連續第三年呈雙位數成長。在市場看好基本面與成長前景之際，股價在去年以 1,550 元封關，近幾個交易日一度刷新天價至 1,705 元，爾後維持高檔震盪。

