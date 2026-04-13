台積電第一季EPS可望突破21元 若超出預期台股將朝4萬點邁進

本週四16日台積電在第一季法說會上將公布獲利，由於營收已較去年同期大幅成長35.5%因此法人紛紛推測第一季EPS將超過20元。（攝影／鄭國強）

晶圓代工龍頭台積電將於4月16日召開法說會，由於台積電第1季營收衝高到1兆1341億元，年增35.1%，寫下歷史新紀錄。法人預期，台積電首季營收已輕鬆越過財測低標1兆933億元，甚至也超過財測高標的1兆1312億元，上週已有外資將台積電目標價調高2750，元因此法說會過後，外資對於台積電的全年展望勢必也將調高，可望推升台股朝4萬點挑戰。

廣告 廣告

台積電股價將提前表態

華冠投顧分析師劉彥良表示，市場聚焦先進製程與先進封裝發展、全球擴產進度及資本支出金額、HPC（AI及資料中心）與智慧手機晶片出貨展望等。投資人可留意近期法人買盤開始進駐的台積電供應鏈，股價有機會在台積電法說會前就表態向上。

分析師陳韋廷也指出，台積電近期股價在三月底、四月初回測到季線附近都已出現中長期好買點，目前就是順勢抱牢即可。

對於台積電首季的財報數字，法人預估，單季每股稅後純益將上看21元，季增率將達8%，年增率更將超過50%。至於台積電第二季，市場也預估，由於AI客戶將積極為下半年的新產品備貨，同時新款晶片也會採用3奈米投片，因此有助於推升台積電營收季增高個位數。

2奈米家族進度成外界關注焦點

業界也在觀察，台積電財報數字已經不是本次法說會的法人重點，市場想知道的是，包括台積電會如何評估美國232關稅對其產品定價的長期衝擊，另外在新產品部分，包括2奈米家族N2P及A16的何時能夠出貨放量具體時程，以 CoWoS擴產能否縮小供需缺口的議題。

特別是2奈米進度，由於該製程自2025年底已在新竹與高雄開始進入量產，究竟其良率狀況及後續發展進度，也是法人關注目標，加上2奈米的平均單價更較3奈米高於30-50%，將直接影響台積電2026年及2027的售價提升能力。

先進製程的寡占轉嫁成本給客戶

此外，台積電在嘉義及台南新廠設備進駐的最新進度，也是市場關注包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）後續的出貨狀況，同時將影響AI伺服器組裝代工廠的旺季展望。

整體而言，台積電先進製程的寡占地位將使其得以轉嫁持續上漲的原物料成本，而AI時代先進製程客戶數量及應用領域更加多元，台積電將重拾定價權，且未來2-3年在先進製程及先進封裝領域皆無具威脅性的競爭對手，有利於台積電將持續優化獲利能力。

(原始連結)





更多信傳媒報導

台灣首家合法幹細胞外泌體保養品牌 RÈXOS 正式發表 張鈞甯驚艷代言「外泌體新時代」

每到生理期前就腫脹不適？中醫師：經前水腫恐是身體發出的4大警訊

李貞秀遭民眾黨除名即日起生效 政策會副主委許忠信將遞補

