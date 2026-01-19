台積電等企業進駐 日本九州用電需求可能增3成

（中央社東京19日綜合外電報導）日媒今天報導，九州電力公司社長西山勝預測，由於台積電等公司進駐日本熊本縣會帶動九州地區的用電需求，估計九州地區到2034年的用電需求會比目前增加2到3成。

時事通信社今天報導，西山去年12月底受訪時強調，在這種情況下，要平衡用電需求增加與實現脫碳，「再生能源與核能發電就是不可或缺的電力來源」。

他也認為，2025年是「突顯未來供電體系的課題與可能性」。

同時，西山也正面評價2025年2月日本內閣會議修訂作為中長期能源政策方針的「能源基本計畫」揭示的「最大程度活用核能發電」，他認為「這展現國家強烈的決心」。

日本計劃建構脫碳社會的國家長期戰略「綠色轉型（Green Transformation，GX）2040願景」（GX2040願景）也鼓勵產業到再生能源、核能發電等脫碳電力豐富的區域群聚。西山就此表示，「希望能善用九州豐富的非化石電力，為國家經濟成長及產業競爭力提升貢獻力量」。

關於九州電力去年公布的2035年前經營藍圖，西山解釋，這份計畫是以「九州電力需求成長」及「邁入電力需具備環境價值的新時代」的兩大外部環境變化為前提所訂定。他認為，公司具備「國內領先的非化石電力比例和價格競爭力」，而「這些環境變化將成為強而有力的助力」。（編譯：楊惟敬）1150119