台積電籌組「半導體營建工程安全協會」強化工安

台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清。(記者蔡宗勳攝)

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕晶圓代工龍頭台積電今天舉辦嘉義先進封測七廠媒體導覽，資深副總經理暨副共同營運長侯永清宣示，將與營建夥伴成立「半導體營建工程安全協會」，透過現有努力與智慧，集合大家力量把台灣安全提升到另一層次，預計明年初開始運作。

台積電在嘉義科學園區設立兩座CoWoS先進封裝廠，去年5月起發生一連串的工安事故，釀2死5傷，引發社會關注，董事長暨總裁魏哲家去年11月還頒發「營建工地安全宣言」。今天的精進工安說明會，大三億營造董事長魏瑞伯、麗明營造董事長吳春山與洋基工程董事長劉士源，都親自上場說明如何提升施工安全性，強調一切以人員安全為優先。

侯永清說，在AI大潮流下，全球對半導體晶片需求大幅提升，為滿足客戶，台積電加速擴充先進晶圓製程及先進封裝產能，可以發現台灣各地台積電新建工程增加、加速。在進行產量擴充的同時，營建工地安全是台積電首要考量與承諾。透過高科技方法提升安全係數，並導入AI偵測危險行為，AP7廠監控室可即時示警並提醒，未來也會應用在其他廠區。

侯永清強調，安全提升要長期推動，引進新技術，為此台積電與營建夥伴討論成立半導體營建工程安全協會，透過現有努力與智慧，集合大家力量把台灣安全提升到另一層次。台積電也願意將相關規範以及與工研院合作開發的系統免費提供給所有公司，與營建夥伴為營建安全盡一分心力。

台積廠務資深處長陳鏘澤說，現有挑戰是市場需求激增，但勞動力老化落差，希望打造五大安全精進構面，包括安全文化、軟體升級、工法革新、科技輔助、即時救護，將安全紮根為產業DNA。

