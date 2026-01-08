台積電糗事被翻出 徐嶔煌：早告訴過黃國昌財經不能張口就來

記者李鴻典／台北報導

「護國神山」台積電在全球半導體供應鏈的關鍵地位，使台灣成為全球經濟中最不可或缺的一環。網紅四叉貓發文挖出，民眾黨主席黃國昌在10年前曾稱，會選1000個捷安特而不是1個台積電，當時翟本喬還發文支持黃的說法；財經專家徐嶔煌則透露，其實2015年他就告訴過黃國昌，財經需要花時間去學習、不能張口就來，概念一錯就貽笑大方，只可惜他大概沒聽進去，後來就踩雷了。

徐嶔煌透露，其實2015年他就告訴過黃國昌，財經需要花時間去學習、不能張口就來，概念一錯就貽笑大方。（圖／翻攝畫面）

徐嶔煌說，以前最常敘述台積電產業鏈的效應，縱向的上下游長出ic設計、封裝測試，橫向的長出設備、材料、零組件，光這縱向與橫向建立的產業鏈，隨著台積電技術世界第一，他們也有機會跟著變成世界第一，這麼龐大的供應鏈第一，怎麼會只有台積電一家呢？

徐嶔煌指出，以中砂為例，2022年以前談到中砂的時候股價都還沒破百，談到中砂都很難避免敘述它幾十年前是在鶯歌陶瓷業的一員，從傳統磨料的砂輪，做到半導體的鑽石碟。徐嶔煌提到，他2022年在黃越綏老師podcast節目上談的時候，股價也還沒兩百塊，現在2026年，台積電2奈米要量產，中砂的股價已經破四百了。

所以絕對不是如黃國昌他們這樣用「用想像的」、半導體=高科技=跟傳產不一樣，台積電成為世界第一的過程中有許多的傳產加入、轉型，成為護國神山群的一環，跟著台積電成為世界第一，台積電一家公司，帶動許多傳產轉型，也帶動大大小小供應鏈的大廠小廠跟著營收、薪資上揚，一家台積電=N家供應鏈，結果搞到新竹縣市現在服務業人力缺到爆炸、難找人成為常態。

徐嶔煌還說，至於捷安特，它的成功也在它有自己的know how與商戰、品牌策略，這更不是一般台灣公司可以容易切入的。所以，要打造1000家「什麼」？誤會成中小企業是錯，誤會成打造1000家跟捷安特一樣的品牌廠也是錯，誤會成是打造1000家跟捷安特一樣的大型傳統產業，那更是不著邊際。

徐嶔煌透露，其實2015年就告訴過黃國昌，財經需要花時間去學習、不能張口就來，概念一錯就貽笑大方，只可惜他大概沒聽進去，後來就踩雷了，踩雷後的就更不敢碰了，最近很多人都很喜歡講台股創高、半導體很好、不是每種產業都好。

徐嶔煌也直言，「然後呢？」你們的立法委員、民代，代議士，有告訴行政部門哪些產業不好？要怎麼幫？一定要花人民的納稅錢幫嗎？有沒有更好的協助方式？還是不管三七二十一通通先擋預算再說？

