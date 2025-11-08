台積電紅包金額再創高！魏哲家宣布全體員工爽領2.5萬

台積電運動會今（8）日於新竹縣立體育場舉行，除了邀請到輝達執行長黃仁勳出席，台積電董事長魏哲家也依照慣例宣布今年的紅包金額，他表示，今年公司的營收獲利創下歷史新高，為了感謝員工的努力與家屬的支持，全體員工將獲得每人2萬5千元的紅包，且世界各地的同仁皆享有同樣待遇。

魏哲家說，台積電今年又創新紀錄，在營收和獲利都寫下歷史新高，強調這是大家努力的結果，因此宣布今年紅包獎金較去年的2萬元，再增加5千，每位員工皆可領到2萬5千元，而且今年不僅是台灣的同仁，世界各地的員工也都可以領到這筆獎金。

魏哲家也特別感謝各位員工家屬，因為沒有家屬的支持跟關懷，同仁就沒辦法努力工作，創造出這麼好的結果，他更喊話，「不只今年，以後每一年業績都會再創新高！」希望台積電的夥伴們能秉持努力的精神再創奇蹟！

