台積電紅包金額再創高！魏哲家宣布全體員工爽領2.5萬
台積電運動會今（8）日於新竹縣立體育場舉行，除了邀請到輝達執行長黃仁勳出席，台積電董事長魏哲家也依照慣例宣布今年的紅包金額，他表示，今年公司的營收獲利創下歷史新高，為了感謝員工的努力與家屬的支持，全體員工將獲得每人2萬5千元的紅包，且世界各地的同仁皆享有同樣待遇。
魏哲家說，台積電今年又創新紀錄，在營收和獲利都寫下歷史新高，強調這是大家努力的結果，因此宣布今年紅包獎金較去年的2萬元，再增加5千，每位員工皆可領到2萬5千元，而且今年不僅是台灣的同仁，世界各地的員工也都可以領到這筆獎金。
魏哲家也特別感謝各位員工家屬，因為沒有家屬的支持跟關懷，同仁就沒辦法努力工作，創造出這麼好的結果，他更喊話，「不只今年，以後每一年業績都會再創新高！」希望台積電的夥伴們能秉持努力的精神再創奇蹟！
責任編輯／馮康蕙
護國神山台積電今日（11/8）一年一度運動會，輝達執行長黃仁勳首次跨海來台參加。台積電董事長魏哲家表示，公司營收獲利再創新高，為了感謝所有員工的努力，此次運動會特別獎金加碼到2.5萬，而且全球員工都可以領得到。太報 ・ 11 小時前
台積電今（8）日舉行年度運動會，輝達執行長黃仁勳也受邀出席。董事長魏哲家指出，今年台積電的營收、獲利創新高，此外給員工的小禮物也加碼到2萬5000元。中天新聞網 ・ 11 小時前
沒有一點實力，想要有一張台積電的股票不是那麼簡單，但是，好康來了，從現在開始到11月28日，由台積電員工親手設計的，「安安寶寶」LINE貼圖每個人都能免費下載。台積電年度大事開箱，員工運動會熱度爆表！今年不只董事長魏哲家到場，還有「大家都知道的神秘嘉賓」黃仁勳現身同樂，把現場氣氛直接推到天花板。趁著全公司最有隊魂的時刻，台積電同仁也同步丟出一波可愛火力：自行設計的全新 LINE 貼圖上架。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
護國神山台積電今（8）日舉行運動會，輝達執行長黃仁勳特別專程來台參加，台積電董事長魏哲家信心十足向員工宣告，台積電不只今年營收與獲利創新高，「每一年都會創新高」，他特別感謝同仁努力及家屬的支持，並豪氣宣布今年仍要發給基層員工一個小禮物，也就是特別獎金加碼到2.5萬元，涵蓋國內外員工，引發全場歡呼尖叫自由時報 ・ 11 小時前
台積電今（8）日舉行運動會，邀請到輝達執行長黃仁勳擔任嘉賓，黃仁勳因為被董事長魏哲家要求全中文演說，做了一個非常風趣的開場，中、英、台三種語言夾雜，逗笑全場。隨後魏哲家接過致詞任務時，笑一下黃仁勳說「各位同仁我很擔心他一直講下去變成他的節目」（全場笑）。我們運動會的目的，邀請黃仁勳這樣有名的人，讓同事們高興一下。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
（中央社記者張建中、江明晏新竹8日電）台積電今天在新竹縣立體育場舉辦運動會，董事長暨總裁魏哲家宣布，對台積電台灣與世界各地員工發放禮物，每人新台幣2.5萬元，約7.5萬人，總金額18.75億元。中央社 ・ 11 小時前
台積電董事長魏哲家指出，台積電今年營收與獲利再創新高，「不只今年，以後還會持續...信傳媒 ・ 10 小時前
（中央社記者賴于榛台北8日電）行政院人事總處公布年終工作獎金發給注意事項，軍公教人員年終工作獎金將於明年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，可能獲得0.5至1個月的考績獎金。中央社 ・ 13 小時前
輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳7日快閃來台，被問及輝達台灣總部的設置進度，黃仁勳說，他希望土地問題能順利解決，讓輝達在台北蓋一棟漂亮的大樓。 黃仁勳說：『(英文原音)很多人希望輝達總部設在台北，我們在台北已有很多員工，目前辦公空間不夠，所以需要在台北建立更大的辦公室。我希望土地問題能解決，讓我們能在台北蓋一座漂亮的建築。』 黃仁勳也說，此行因行程緊湊，他不會與台北市長蔣萬安見面討論總部事宜。 另外，媒體也關心特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)考慮在美國興建晶片超級工廠。黃仁勳回應，生產高階晶片製成相當困難，不僅是蓋工廠，還牽涉相關工程、科學等，這些是台積電賴以為生的技術，相當艱難。中央廣播電台 ・ 1 天前
台積電今早（8日）舉行年度運動會，輝達執行長黃仁勳受邀出席，擔任嘉賓；但向來親自出席的創辦人、前董事長張忠謀意外未現身。董事長魏哲家致詞時親口證實：「我們的大家長、創辦人張忠謀董事長，今天身體有一點不舒服，沒有辦法跟我們一起在今天，來參加運動會」。中天新聞網 ・ 12 小時前
輝達創辦人暨執行長黃仁勳今日驚喜現身台積電運動會，他不僅大讚台積電是「家人」，更與台積電董事長魏哲家親密互動，大方分享了對兩公司合作關係、晶片短缺以及下一代產品的看法。鏡報 ・ 11 小時前
