台積電累計11月營收再創新高 11日開盤成功上演第20次秒填息

台股11日開盤以小跌15.5點開出，隨後市場信心略顯不足，加權指數雖隨即拉抬走高，但漲幅相當有限，開盤後20分後整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為通訊網路、化學及生技，權王台積電(2330)今日除息，開盤後再度上演秒填息大秀，股價以上漲10元開出，拉上1510元，並一度拉升至最高的1515元高點，隨後股價多保持在上漲5元的與平盤之間做整理，但於10時前跌至平盤以下，而台積電開盤的秒填息，也是第20次上演，市場三大法人與主力前一日押寶加碼買超，成為最大贏家。

美股10日受聯準會如預期宣布降息1碼的利多激勵，四大指數全部收漲，其中道瓊指數更以大漲497點作收，但台股市場11日開盤市場信心略顯不足、觀望氣氛濃厚，加權指數以下跌15.5點開出，隨後指數雖然拉升至平盤以上，但漲幅相對有限，33分指數上漲超過14點。櫃買市場指數則是以上漲0.34點開出，隨後指數拉抬走升，於34分指數上漲超過2點。

市場關注權王台積電11日除息的開盤股價表現，包括三大法人及主力10日均同步加碼買超共計1.56萬餘張，而台積電股價表現也不負眾望，以第20次上演秒填息方式呼應市場期待，台積電10日股價收在1505元Q2配發5元現金股利，並於11日除息，開盤參考價為1500元，開盤即以上漲10元、來到1510元，隨後股價一度拉上最高的1515元後，便落至平盤上漲5元的區間整理，但於49分跌至平盤以下，並跌破1500元來到最低的1490元....閱讀更多

